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13. haftanın perdesi açılıyor

Haftanın açılış maçında İstanbulspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek

13. haftanın perdesi açılıyor

Haber: Erdal Tanrıverdi

İstanbul ekiplerinden İstanbulspor ve Fatih Karagümrük, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'ndaki haftanın açılış maçında saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 13. hafta maçlarının programı şöyle:

29 Kasım Cuma

19.00 İstanbulspor-Fatih Karagümrük (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

30 Kasım Cumartesi

14.00 Keçiörengücü-Altınordu (Aktepe)

16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Osmanlıspor (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Adanaspor-Bursaspor (5 Ocak Fatih Terim)

1 Aralık Pazar

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Akhisarspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

14.00 Giresunspor-Adana Demirspor (Giresun Atatürk)

16.30 Boluspor-Ekol Göz Menemenspor (Bolu Atatürk)

19.00 Altay-Eskişehirspor (Menemen İlçe)

2 Aralık Pazartesi

19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Hatayspor (Balıkesir Atatürk)

Esra Perçin

Esra Perçin

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