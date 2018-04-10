Haber: BMA

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen geleneksel masa tenisi turnuvası 10 kategoride 328 kişinin katılımıyla tamamlandı. Yaş kategorilerine göre ayrılan guruplarda yarışan sporcular eleme maçlarının ardından final eşleşmelerine kaldılar. 10 kategoride toplam 40 ödülün dağıtıldığı turnuvada finallere kalan sporcular tek tek ödüllendirildi. 10 yaşından başlayıp 50 yaşına kadar sporcuların yarıştığı turnuvanın yaş kategorilerine göre kazananları ise şu şekilde:

10-12 yaş bayan kazananı: Ayşegül Yılmaz

10-12 yaş bay kazananı: Talha Rüzgar

13-15 yaş bay kazananı: Yiğit Çetinkaya

16-20 yaş bay kazananı: Furkan Yağız

16-20 yaş bayan kazananı: Esra Bilgin

21-34 yaş bayan kazananı: Melis Güneş

21-34 yaş bay kazananı: Halil Yılmaz

35-49 yaş bayan kazananı: Fadime Doğangönül

35-49 yaş bay kazananı: Sarp Argon

50+ bay kazananı: Recep Eser



