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10 Nisan 2018 Salı
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    • 14 Burda Masa tenisi turnuvasında şampiyonlar belirlendi

    Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Masa Tenisi Federasyonu’nun katkılarıyla 14 Burda alışveriş merkezinde hafta sonu gerçekleştirilen masa tenisi turnuvası yoğun katılımla sonuçlandı.

    10 Nisan 2018 Salı 15:48
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    14 Burda Masa tenisi turnuvasında şampiyonlar belirlendi

    Haber: BMA

    Bu yıl üçüncüsü düzenlenen geleneksel masa tenisi turnuvası 10 kategoride 328 kişinin katılımıyla tamamlandı. Yaş kategorilerine göre ayrılan guruplarda yarışan sporcular eleme maçlarının ardından final eşleşmelerine kaldılar. 10 kategoride toplam 40 ödülün dağıtıldığı turnuvada finallere kalan sporcular tek tek ödüllendirildi. 10 yaşından başlayıp 50 yaşına kadar sporcuların yarıştığı turnuvanın yaş kategorilerine göre kazananları ise şu şekilde:

    10-12 yaş bayan kazananı: Ayşegül Yılmaz

    10-12 yaş bay kazananı: Talha Rüzgar

    13-15 yaş bay kazananı: Yiğit Çetinkaya

    16-20 yaş bay kazananı: Furkan Yağız

    16-20 yaş bayan kazananı: Esra Bilgin

    21-34 yaş bayan kazananı: Melis Güneş

    21-34 yaş bay kazananı: Halil Yılmaz

    35-49 yaş bayan kazananı: Fadime Doğangönül

    35-49 yaş bay kazananı: Sarp Argon

    50+ bay kazananı: Recep Eser

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Gençlik, Spor, İl, Müdürlüğü

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