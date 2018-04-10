Haber: BMA
Bu yıl üçüncüsü düzenlenen geleneksel masa tenisi turnuvası 10 kategoride 328 kişinin katılımıyla tamamlandı. Yaş kategorilerine göre ayrılan guruplarda yarışan sporcular eleme maçlarının ardından final eşleşmelerine kaldılar. 10 kategoride toplam 40 ödülün dağıtıldığı turnuvada finallere kalan sporcular tek tek ödüllendirildi. 10 yaşından başlayıp 50 yaşına kadar sporcuların yarıştığı turnuvanın yaş kategorilerine göre kazananları ise şu şekilde:
10-12 yaş bayan kazananı: Ayşegül Yılmaz
10-12 yaş bay kazananı: Talha Rüzgar
13-15 yaş bay kazananı: Yiğit Çetinkaya
16-20 yaş bay kazananı: Furkan Yağız
16-20 yaş bayan kazananı: Esra Bilgin
21-34 yaş bayan kazananı: Melis Güneş
21-34 yaş bay kazananı: Halil Yılmaz
35-49 yaş bayan kazananı: Fadime Doğangönül
35-49 yaş bay kazananı: Sarp Argon
50+ bay kazananı: Recep Eser
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