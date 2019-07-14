14 FK’dan Süper Açılış

Haber: Aysun Beykoz

Kasaplarspor’un kapanması sonrası kurulan 14 Futbol Kulübü ilk idman öncesi sporcular ve velilerle bir bilgilendirme toplantısı yaptı. Toplantıda kulübün kurucusu Engin Aktürk 14 FK’nın hedeflerinden söz ederek tecrübeli antrenörleri sporcu velilerine tanıttı. Aktürk, “6-14 yaş arası yaklaşık 80 sporcu ile çalışmalarımıza start veriyoruz. Çalışmalarımızı Belediye Fen İşleri Müdürlüğü yanında bulunan sahamızda yapacağız. Yaz spor okulu için ise Karaçayır Sentetik Sahayı kullanacağız. Sporcularımız için ulaşım kolaylığı açısından servis imkanı sağlayacağız. Bir hayalimiz vardı. Bu hayali daha önce Boluspor’da futbolcu ve antrenör olarak çalışmış olan hocalarımızla gerçekleştirmek için yola çıktık. Amacımız ahlaklı sporcular yetiştirmek ve bu sporcuları lisanslandırmak olacaktır. Bolu’da güzel şeyler yaratmak istiyoruz. Bu kulüp hepimizin. Tecrübelerimizi sporcu evlatlarımıza anlatmaya geliyoruz. Güzel bir oluşum içindeyiz. Yaş grupları oluşturacağız aynı zamanda yaz spor okulumuza da öğrenci kabul ediyoruz. İdmanlarımızı Salı-Perşembe-Cumartesi-Pazar günleri yapacağız” dedi. Aktürk antrenörleri tanıttıktan sonra, velilerden gelen soruları da yanıtladı. Toplantının ardından 14 FK sezonun ilk idmanını Karaçayır Sentetik Sahada gerçekleştirdi. İdmanda antrenörler ve sporcuların heyecanlı ve neşeli anları dikkat çekti.

İşte 14 FK’nın güçlü antrenör kadrosu:

Engin Aktürk (Antrenör)

Adem Güçlü (Antrenör)

Volkan Bayar (Antrenör)

Ali Akdemir (Antrenör)

Sezer Bektaş (Kaleci Antrenörü)

*Kulübün organizasyonunda tecrübeli isim Cüneyt Karakuş ta yer alıyor.