HABER: AYSUN BEYKOZ

Mengen ilçesinde yaşayan Ceren Yılmaz, muaythai sporuyla ilgilenen ağabeyi Batuhan Yılmaz'dan etkilenerek 2015 yılında belediyenin açtığı muaythai kursuna katıldı. Aradan geçen sürede spora ara vermeyen Ceren Yılmaz, muaythaide il şampiyonluklarının yanı sıra 2016'da Türkiye Şampiyonası'nda, 2015 ve 2017 yıllarında Antalya'daki Avrupa Kupa Şampiyonası'nda, 2017'de ve bu yıl Tayland'daki Dünya Şampiyonası'nda birincilik elde etti. Ceren Yılmaz, ulaştığı dünya şampiyonluklarına gelecek yıl yenisini eklemek için çalışmalarına devam ediyor. İlçedeki spor salonunda antrenörü Ertan Akdoğan ile hazırlıklarını sürdüren Ceren Yılmaz'a, ağabeyi ringde partner olarak eşlik ediyor. Ceren Yılmaz, yaptığı açıklamada, ağabeyinden etkilenerek başladığı muaythai sporuna 3 yıldır devam ettiğini söyledi. Ağabeyinin kendisinden önce bu sporla ilgilendiğini aktaran milli sporcu, "Ben de ondan heveslenerek başladım. Üç yıldır ara vermeden yapmaya devam ediyorum. Hocam da beni geliştirdi" diye konuştu.

Ceren Yılmaz, muaythai sporunda zamanla büyük başarılar elde ettiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Spora başladıktan sonra il şampiyonluklarım oldu. Sonra 2 Türkiye ikinciliğim, bir birinciliğim var. Avrupa Kupası'nda 2 kez şampiyon oldum. İki dünya şampiyonluğum, bir de altın kemerim var. Bundan sonra tekrar dünya şampiyonasına katılmak ve orada yine şampiyon olmak istiyorum."

Başarılarında antrenörü Ertan Akdoğan'ın büyük katkısı olduğunu belirten Ceren Yılmaz, "Babamın yüzünden çok hocamın yüzünü görüyorum. Burada çok çalıştık. Hocam bana inandı, ben de yapabileceğime inandım. Dünya Şampiyonası'ndan önce 1 ay Tayland'da kamp yaptık. Orada çalıştıktan sonra Dünya Şampiyonası'na katıldık. Dünya Şampiyonası'ndan önce günde çift idmanla çalıştık. Yoğun bir tempo içindeydik. Sabah koşu, akşam salon çalışması şeklinde geçen idmanlarla hazırlandım. Başarımı spora ara vermeden devam etmeme bağlıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Ceren Yılmaz'ın ağabeyi 16 yaşındaki Batuhan Yılmaz da kardeşinin elde ettiği başarılarla gurur duyduğunu söyledi. Spora 5 yıl önce başladığını dile getiren Batuhan Yılmaz, "Kardeşim de benden görerek heveslendi. Artık evde kavga etmeyi bırakıp sporla ilgilenmeye başladık. Şimdi evdeki 'kavgaları' ringde yapıyoruz. Ben de onu yetiştirmek için elimden geleni yapıyorum" ifadelerini kullandı.