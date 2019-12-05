14.Haftada Kıyasıya Mücadele

Haber: Ceylan Beykoz

13’üncü haftanın ardından Hatayspor 27 puanla liderliğini devam ettirirken, 23 puanlı Bursaspor 3, 22 puanı bulunan iki takımdan Ümraniyespor 4, Akhisarspor ise beşinci sırayı aldı. İlk yedi sırayı alan ekipler zirve yarışını sürdürürken, takımlar arasında ciddi puan kopması olmadı. Boluspor 11 puanla 14.sırada yer aldı. TFF 1’inci Ligde 14’üncü hafta maçları 6, 7, 8 ve 9 Aralık'ta oynanacak. Lider Hatayspor evinde 14’üncü sırada bulunan Boluspor’u ağırlarken, ligin flaş ekibi haline gelen Erzurumspor 13’üncü sıradaki Adana Demirspor’un konuğu olacak. 3’üncü Bursaspor evinde 11’inci Giresunspor ile oynarken, 4’üncü Ümraniyespor kümede kalma mücadelesi veren Eskişehirspor ile deplasmanda puan mücadelesi verecek.

BOLUSPOR İÇİN EN ZOR HAFTA

Ligde deplasmanda çok zorlanan Boluspor’da Hatayspor maçı öncesi camia endişeli. Son 3 maçtan yalnızca 2 puan çıkaran Boluspor’un lig lideri Hatayspor karşısında nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu oldu.