Haber: Aysun Beykoz

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Arnavutköy Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen turnuva kapsamında İstanbul'dan yola çıkan profesyonel bisikletçiler, Sakarya'nın ardından D-100 karayolu boyunca pedal çevirerek Kaynaşlı İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü bahçesine geldi. 21 sporcu yaklaşık 2 saatlik molanın ardından Bolu Dağı'nı tırmandı. Bisikletlilerden Birol Çakır, yaptığı açıklamada, 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden olan şehit Ömer Halisdemir için pedal çevirdiklerini söyledi.

İstanbul'dan Bolu'ya kadar kazasız bir şekilde geldiklerini aktaran Çakır, “Uğradığımız illerden aldığımız topraklar ile pedal çeviriyoruz. Bu topladığımız topraklarla şehit Ömer Halisdemir'in kabristanını ziyaret edeceğiz. Görevimizi tamamlayıp aynı güzergahtan geriye döneceğiz. Yolda giderken vatandaşların güzel geri dönüşü ile karşılaşıyoruz. Bize destek olmalarını görmek çok güzel” ifadelerini kullandı.

Çakır, 15 Temmuz'u unutmadıklarını, unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını sözlerine ekledi. Gruptakiler, güzergah boyunca alacakları toprakları şehit Ömer Halisdemir'in Niğde Çukurkuyu'daki mezarına ulaştırmayı hedefliyor.