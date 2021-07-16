15 Temmuz Şehitleri Anma Bilardo turnuvası yapıldı

Haber: Yasin Bilgi

Büyükcami Mahallesi'nde bulunan bir bilardo salonunda düzenlenen turnuvaya lisanslı 22 sporcu katıldı. 12 Temmuz'da başlayan ve 4 gün devam eden turnuvada son ana kadar çekişmeli maçlar oldu. Turnuvada son karşılaşma finale çıkmayı başaran Cemal Varol ve İlyas Adıyaman arasında yapıldı.

Final maçında rakibini yenen Cemal Varol turnuvadan birincilikle ayrılırken İlyas Adıyaman ise ikinci oldu. Turnuvanın üçüncülüğünü ise İbrahim Ayar ve Yasin Caner paylaştı. Turnuvanın ardından ilk 3'e giren sporculara kupaları Türkiye Bilardo Federasyonu Bolu Temsilcisi Ömer Uçar tarafından verildi.

Turnuvayı takip eden Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, gazetecilere, 15 Temmuz'da hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de şükranlarını sunduğunu ifade ederek, "Geçtiğimiz yıl da bilardo il temsilcimiz benzer bir etkinlik düzenlemişti. Bu yıl da Bolu'da bilardo severleri bugünün anısına bir araya getirdi ve böyle bir turnuva düzenledi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Temsilci arkadaşlarımızı böyle anlamlı bir günde güzel bir etkinlik düzenledikleri için kutluyorum." dedi.

Bilardo Bolu İl Temsilcisi Ömer Uçar da her yıl önemli ve anlamlı günlerde benzer turnuvalar düzenlediklerini belirtti.