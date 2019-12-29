16 Yaşındaki Yıldızlar

Haber: Erdal Tanrıverdi

Abdullah ve Yiğit 16 yaşında, Lise 3. sınıf öğrencileri ve Artı Akademi Kulübü U18 takımı oyuncuları. Bu iki genç yetenek önceki akşam Büyük Erkekler Yerel Lig maçında abileri ile birlikte oynadılar ve süre aldılar. Konuyla ilgili bir açıklama yapan kulüp kurucularından Çağdaş Çalış, “Biz bu takımı Bolulu gençler için kurduk. Onlara bir hedef olsun, kendi memleketlerinde basketbol oynasınlar diye. Bolulu gençlerin ve Bolulu basketbolcuların bu takım kadrosunda yer alması, varlık göstermesi olmazsa olmazımızdır” dedi.

BOLU'NUN TAKIMI, BOLU'NUN ARTISI

Çalış, “EBBL yerel Liginde oynadığımız 2. maçımızdan galip ayrıldık. Sporcularımızı ve rakibimizi centilmence oyun sergiledikleri için teşekkür ederiz. Ayrıca Altyapıda yetişen sporcularımız kadromuzda yer almıştır. Bolu’nun takımı, Bolu’nun Artısı” sözlerine yer verdi.