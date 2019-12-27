17. Hafta Maçları Şifresiz

Haber: Volkan Yılmaz

Bu süreçte beIN Sports aboneleri hem Süper Lig'in 17. hafta karşılaşmalarını hem de EuroLeague maçlarını ücretsiz izleme imkanı yakalayacaklar. Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN Sports, müşterileri için hazırladığı yeni yıl sürprizini duyurdu. beIN Sports tarafından yapılan açıklamalara göre kullanıcılar, 27 Aralık itibarıyla beIN Sports'ta yer alan tüm kanallara erişebilecekler. Yani beIN Sports kullanıcıları, bugün itibarıyla Süper Lig maçları da dahil olmak üzere beIN Sports'ta yer alan tüm kanallara ücretsiz olarak erişebilecekler. Bu durum, Digitürk kullanıcılarının Süper Lig'in 17. haftasını ücretsiz olarak izleyebilecekleri anlamına geliyor. Tüm beIN Sports üyeleri, bu hediyeden 1 Ocak 2020, saat 00:00'a kadar faydalanabilecekler. Yani neredeyse bir hafta boyunca beIN Sports'un tüm kanalları, müşterilerin hizmetine sunulmuş olacak. Kullanıcılar ayrıca, beIN CONNECT üzerinden de beIN Sports'un spor kanallarına erişim sağlayabilecekler. Üstelik söz konusu kanalların kilidinin açılacağı süre boyunca beIN Sports aboneleri, EuroLeague maçlarını da ücretsiz izleme fırsatı yakalayacaklar.

Süper Lig'in 17. haftasında ücretsiz yayınlanacak maçlar şu şekilde;

Beşiktaş - Gençlerbirliği, 27 Aralık 20:30 (BeIN Sports 1)

Fenerbahçe Beko - Valencia Basket, 27 Aralık 20:45 (BeIN Sports 3)

Ankaragücü - Denizlispor, 28 Aralık 15:00 (BeIN Sports 1)

Başakşehir - Kasımpaşa, 28 Aralık 17:30 (BeIN Sports 2)

Trabzonspor - Kayserispor, 28 Aralık 17:30 (BeIN Sports 1)

Galatasaray - Antalyaspor, 28 Aralık 20:00 (BeIN Sports 1)

Sivasspor - Göztepe, 29 Aralık 14:00 (BeIN Sports 1)

Alanyaspor - Konyaspor, 29 Aralık 16:30 (BeIN Sports 2)

Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor, 29 Aralık 16:30 (BeIN Sports 1)

Rizespor - Fenerbahçe, 29 Aralık 19:00 (BeIN Sports 1)