ankara escort istanbul escort mersin escort bahis siteleri

17. haftanın perdesi açılıyor

Ligde ilk devrenin son haftasının açılış maçında Adanaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek.

17. haftanın perdesi açılıyor

Haber: N.Halid Altundal

TFF 1. Lig'de ilk devrenin son haftasının perdesi, bugün yapılacak tek maçla açılacak.Ligde haftanın açılış müsabakasında Adanaspor, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 17. hafta maçlarının programı şöyle:

27 Aralık Cuma

19.00 Adanaspor-Fatih Karagümrük (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

28 Aralık Cumartesi

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.30 Bursaspor-Hatayspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

16.30 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Osmanlıspor (Balıkesir Atatürk)

19.00 Altınordu-Ekol Göz Menemenspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

29 Aralık Pazar

14.00 Boluspor-Eskişehirspor (Bolu Atatürk)

14.00 Keçiörengücü-Akhisarspor (Aktepe)

16.30 İstanbulspor-Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Altay-Giresunspor (Menemen İlçe)

Esra Perçin

Esra Perçin

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
U15’ler Eli Boş Döndü
U15’ler Eli Boş Döndü
  1. Spor

banner129