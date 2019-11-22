17 Temmuz’da Zorlu Maç

Haber: Ceylan Beykoz

Ligde 6’da 6 yaparak zirvede yer alan Sultanlarımız 7.haftada ligdeki en zor maçlarından birine çıkıyor. Temsilcimiz kendisi gibi şampiyonluk mücadelesi veren Sarıyer Belediyespor ile 24 Kasım Pazar günü saat 15.00’te 17 Temmuz Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek. Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçı kazanmak isteyen temsilcimiz rakibiyle arasındaki puan farkını açmak için salona çıkacak. Ligde haftanın programı şöyle:

7.Hafta

24 Kasım Pazar

13.00: Anadolu Üniversitesi-Küçükyalı Spor

14.00: Kale 1957 Spor-Karşıyaka

14.00: Göztepe-M.Erdem Marmara Akademi

15.00: Bolu Belediyespor-Sarıyer Belediyespor

16.00: Edremit Altınoluk-İzmir BŞB

18.00: Büyükçekmece V.A.-Çanakkale Belediye