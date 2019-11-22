17 Temmuz’da Zorlu Maç

Haber: Ceylan Beykoz
Ligde 6’da 6 yaparak zirvede yer alan Sultanlarımız 7.haftada ligdeki en zor maçlarından birine çıkıyor. Temsilcimiz kendisi gibi şampiyonluk mücadelesi veren Sarıyer Belediyespor ile 24 Kasım Pazar günü saat 15.00’te 17 Temmuz Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek. Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçı kazanmak isteyen temsilcimiz rakibiyle arasındaki puan farkını açmak için salona çıkacak. Ligde haftanın programı şöyle:
7.Hafta
24 Kasım Pazar
13.00: Anadolu Üniversitesi-Küçükyalı Spor
14.00: Kale 1957 Spor-Karşıyaka
14.00: Göztepe-M.Erdem Marmara Akademi
15.00: Bolu Belediyespor-Sarıyer Belediyespor
16.00: Edremit Altınoluk-İzmir BŞB
18.00: Büyükçekmece V.A.-Çanakkale Belediye