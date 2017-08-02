Haber: Esra ÖZTÜRK

Gençlik ve Spor Bakanlığı Müşaviri Sayın Ali Özdemir, Aladağ Gençlik ve İzcilik Kamp Eğitim Merkezi’nde devam eden 5. dönem “Bolu Aladağ İzcilik ve Doğa Gençlik Kampı”nı ziyaret etti. Kamp Müdürü İlhan Şimşek ve GSB İl Müdürlüğü Şube Müdürlerinden Muzaffer Akdoğan ve Hakkı Karabacakoğlu’nun eşlik ettiği Özdemir, Aladağ Kamp Eğitim Merkezi faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. GSB Müşaviri Ali Özdemir ayrıca, kamp liderleriyle tek tek tanışıp, gençlerle sohbet ederek görüşlerini ve sorunlarını dinledi. Türkiye genelinde 8 ilde 19.272 gence hizmet verilen yeşil (doğa) kampları arasında Bolu, toplam öğrencilerin %18,5’ini ağırlamakta ve kamplar arasında dönemsel ve toplamda birinci sırada. Türkiye çapından her dönemde 396 gencin misafir edildiği kamptan toplamda 3564 genç faydalanıyor.