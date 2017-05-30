Haber: Esra Öztürk

Ligden düşenler, Süper Lige çıkanlar ve alt ligden gelenlerle birlikte yeni sezonda Boluspor'un rakibi olacak 15 takım belli oldu. TFF 1.Ligde oynayacak olan son 2 takım ise Eskişehir-Göztepe (kaybeden gelecek) ve Spor Toto Süper Ligde oynanacak olan Trabzonspor-Bursaspor ve Ç.Rizespor-A.Alanyaspor maçlarından sonra belli olacak. Bu 3 maç öncesinde 2017-2018 sezonunda ligde yer alması kesinleşen 16 takım şöyle:

İşte ligin 16 takımı:

Süper Ligden Düşenler: Adanaspor, G.Antepspor

Alt Ligden Çıkanlar: Ankaragücü, İstanbulspor, BB Erzurumspor

Ligde Kalan Takımlar: Boluspor, Giresunspor, Manisaspor, G.Antep BB, Elazığspor, A.Demirspor, Samsunspor, Denizlispor, Altınorduspor, Balıkesirspor, Ümraniyespor