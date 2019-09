19 Geldi, 19 Gitti, 6 Kiralık

Haber: Esra Perçin

Kırmızı-beyazlılar 1.transfer döneminde iç transferde Ümit Kurt ve Mustafa Durak’la sözleşme yeniledi. Dış transferde ise Cumali Bişi (Balıkesirspor), Deniz Kök ve Ozan Evrim Özenç (Antalyaspor), Bilal Kısa (Akhisarspor), Mustafa Eskihellaç ve Sincere Seth (Yeni Malatyaspor), Dodo (Qatar SC), İsmail Konuk (Adana Demirspor), Rydell Poepon ve Mustafa Sami Can Keskin (Gazişehir GFK), Gökhan Sazdağı (Adanaspor), Alimardon Shukurov (TC Abdyh), Yavuz Aygün (Göztepe), Hakan Arslan ve Hakan Canbazoğlu (BB Erzurumspor), Yusuf Mert Tunç (Fenerbahçe) takıma katılan isimler oldu.

Kimlerle Yollar Ayrıldı?

İshak Çakmak (Keçiörengücü), Guido Koçer (Samsunspor), Gökhan Değirmenci (Akhisarspor), Akabueze (Ümraniyespor), Özgür Can Özcan (Giresunspor), Yusuf Emre Gültekin (BB Erzurumspor), Matic Fink, Vukadin Vukadinoviç (MFK Karniva), Mamadou Diarra (Bursaspor), Ufuk Budak (Altınordu), Gökhan Köstereli (Hekimoğlu Trabzon), Daniel Dimov (Bulgaristan), Cengizhan Şarlı (Bayrampaşa), Sinan Akaydın (Bandırmaspor), Kadir Kahvecioğlu (Çatalcaspor), Mustafa Çınar, Emre Adiloğlu (Erokspor), Tunahan Subaşı, Abdurrahman Çağlar (Karabey Birlik).

Kiralık Gidenler

Burak Asan (Sivas Belediyespor), Ozan Karabacak ve Sabri Can (Fethiyespor), Said Can Açıkalın (Karacabey Belediyespor), Yasin Dülger (Nevşehir Belediyespor), Furkan Demir (Osmaniyespor)

Geçen Yıldan Kalanlar

Ahmet Onur Doğukut, Bahadır Abdulkadir Yağız, Burak Bekaroğlu, Erkan Süer, Fethi Özer, Hayrullah Bilazer, Melih Okutan, Muhammed Şura Çetin, Mustafa Batuhan Altıntaş, Mutlu Güler, Umut Gündoğan, Ümit Kurt.