19 Mayıs Turnuvası Geliyor

Haber: Gönül Olutürk

Ailelerin ve genç tenisçilerin yanı sıra İzzet Baysal Abant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdürü Ayhan Vural, öğretmen Psikolog Kemal Hilmi Çelebi'nin de katıldığı ödül töreninde başarılı antrenörler Saip Sezer ve Fatih Şeker genç sporcuları tek tek tebrik ettiler. Ailelerinde katılımı ile şenlik havasında geçen ödül töreni 19 Mayıs tenis turnuvasında yeniden buluşma dilekleri ile son buldu. 19 Mayıs turnuvasında yetişkinler gençler ve çocuklarında yer alacağı 3 kategoride yarışların yapılacağı belirtildi. Ayrıca zorlu turnuva öncesi sporcuların antrenmanlarının hafta boyunca devam edeceği açıklandı.