Haber: Ceylan Beykoz

Turnuva ile ilgili olarak görüşlerini aldığımız Abant Tenis İhtisas Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı ve Tenis Federasyonu İl Temsilcisi Ahmet Ulusoy şunları söyledi: “19 Mayıs Atatürk'ü Anma Ve Gençlik Tenis Turnuvası bu yıl da aynı heyecanla ve şevkle 15.si yapılacaktır. Tek erkekler ve tek bayanlar kategorisinde yapılacak olan turnuvamıza tüm tenisçiler davetli olup turnuvaya katılım için son kayıt 8 mayıs 2017’dir..Sevgi ve saygılarımla. Kayıt.0 545 267 84 44 Selahi Çolak.”