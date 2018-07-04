HABER:Esra Öztürk

Yeni sezon hazırlıklarına kendi tesislerinde başlayan Boluspor’da, transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Kırmızı Beyazlılar a transfer komitesi takımdan ayrılan oyuncuların yerini doldurmak için tüm gayretleriyle çalışıyor. Boluspor, takımdan ayrılan Alim Öztürk, RenatoArapi ve PedroFranco’nun yerini doldurmak için stoper bölgesine denenmek üzere Sırbistan’dan 1.94’lük futbolcu getirdi. Sırbistan uyruklu stoper Milan Milanovic yeni sezon hazırlıklarının ilk çalışmasında denenmek üzereBoluspor ile antrenmana çıktı. 1.94 boyunda olan Milan Milanovic 27 yaşında. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, SIRP oyuncuyu bir süre denedikten sonra kararını verecek.