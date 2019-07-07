1965’liler Çeyrek Finalde

Haber: Birol Ertunç

Karaçayır Sentetik Sahada oynanan maç öncesi 1965 Taraftarlar Derneği takımına 1 puan bile yetiyordu. İddiasız rakibi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü karşısında maça çok iyi başlayan 1965 Taraftarlar Derneği 1-0 üstünlüğü bulmakta zorlanmadı. Mücadeleyi 1 kişi eksik oynayan rakibi karşısında Taraftarlar Derneği’nin 2.golü penaltıdan geldi: 2-0. İlk yarının son dakikasında gelen golle 1965 Taraftarlar Derneği soyunma odasına 3-0 üstün gitti. 2.yarıda Taraftarlar Derneği vitesi iyice arttırdı. 4.golün ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün golü geldi: 4-1. 2.yarının ortalarından itibaren gol pozisyonlarını iyi değerlendiren 1965 Taraftarlar Derneği maçtan 9-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla grubu 4.bitiren 1965 Taraftarlar Derneği çeyrek finalde A Grubu 1.si Saray Pastanesi 2 Anahtarcı Emin takımı ile eşleşti.

1965 Taraftarlar Derneği: Zikrullah, İzzet, Remzi, Mustafa, Aydın, Serkan, Engin, Murat, Sedat, Burak, Seyfi, Yakup, Nizam, Murat, Orhan, Levent

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü: Bahadır, İsa, Hasan, İlker, Muammer, Bayram, Uğur, Mehmet, Yasin, Fahrettin, Niyazi, Murat