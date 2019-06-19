1965’liler Engel Tanımıyor

Oldukça zevkli geçen maçta Gerede Altundağ İnşaat 10.dakikada 1-0 öne geçti. Bu gole 1965 Taraftarlar Derneği 14.dakikada cevap verdi ve 1-1 eşitliği yakaladı. Gerede Altundağ İnşaat 20.dakika bulduğu penaltı golü tekrar öne geçti: 2-1. 4 dakika sonra 1965 Taraftarlar Derneği bir kez daha eşitliği yakaladı: 2-2. Eşitlik golünden dakika sonra Gerede Altundağ İnşaat 3-2 öne geçti. 1965 Taraftarlar Derneği ilk yarının son dakikasında ceza sahası dışından bulduğu harika golle 3-3 eşitliği yakaladı ve soyunma odasına da bu skorla gidildi. 2.yarıda her 2 takım da sayısız fırsatı harcarken bulduğu bir pozisyonda golü bulan takım 1965 Taraftarlar Derneği oldu. 4-3 öne geçen 1965 Taraftarlar Derneği maçı kazanarak 2’de 2 yaptı. Gerede Altundağ İnşaat ise 2.maçındanda da puan çıkarmayı başaramadı.

Gerede Altundağ İnşaat: Mutlu, Turan, Nurettin, Kutay, Cimşit, Engin, Cihan, Mehmet, Şafak, Emre, Ali, Fuat, Deniz, İsmail, Ersin, Şenol

1965 Taraftarlar Derneği: Zikrullah, İzzet, Remzi, Mustafa, Aydın, Serkan, Engin, Murat, Sedat, Burak, Seyfi, Yakup, Volkan, Nizam, Murat, Orhan, Levent