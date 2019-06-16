1965’liler Son Saniyede Güldü

Haber: Birol Ertunç

Maça daha iyi başlayan Sümer Saray takımı henüz 7.dakikada 1-0 üstünlüğü yakaladı. Bu golden sonra beraberlik için yüklenen 1965 Taraftarlar Derneği 21.dakikada skoru dengeledi: 1-1. 2 takımın da gol pozisyonlarını cömertçe harcadığı maçta ilk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandı. Yağmur altında oynanan mücadelenin 2.yarısında yine gol kısırlığı yaşandı. Mücadelenin uzatma anlarına kadar eşitlik bozulmazken, son saniyelerde gelişen 1965 Taraftarlar Derneği atağında Sümer Saray kalecisi büyük bir hata yapınca skor 2-1’e geldi. Maçı kazanan 1965 Taraftarlar Derneği bu gol sonrası büyük sevinç yaşadı.

Sümer Saray: Reşat, Mustafa, Lütfi, Cemil, Ahmet, Metin, Ayhan, Mehmet Öztürk, Mehmet Dursun, Hamza, Aydın, Ercan, Mücahit, Ömer, Tarık

1965 Taraftarlar Derneği: Zikrullah, İzzet, Remzi, Mustafa, Aydın, Serkan, Engin, Murat Yorulmaz, Sedat, Burak, Seyfi, Yakup, Volkan, Nizam, Murat Bilen