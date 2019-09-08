1980’lere Geri Dönüş

Haber: Esra Perçin

Boluspor’un maçlarını oynadığı Bolu Atatürk Stadyumu’nda 3 farklı skorbordun bulunması oldukça ilginç görüntülere sahne oluyor. Yıllarca elle değiştirilen skorbordun sökülmemesi, ardından yaptırılan elektronik skorbordun yenilenmesi ve son olarak Boluspor Kulübü’nün bir skorbord yaptırması tartışmaları da beraberinde getirirken, görüntüden tüm camia rahatsız oldu. Son olarak Osmanlıspor ile oynanan hazırlık maçında elektronik skorbordlar yerine 80’li yıllarda kullanılan eski skordbordun kullanılması taraftarları Boluspor’un Süper Ligde oynadığı sezonlara götürdü. Bu trajikomik durum bazı sporseverleri de maçın ciddiye alınmadığı gerekçesiyle oldukça kızdırdı. Sporseverler stadyumdaki eski skorbordların sökülmesini ve son yapılan elektronik skorbordun kullanılmasını istiyor.