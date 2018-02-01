Haber: Semih Baykal

TFF 1. Ligin 19.haftaya 27 puanla 5.sırada giren Boluspor, 28 Ocak Pazar günü 35 puanla liderlik koltuğunda oturan Ümraniyespor’u konuk etti. Bolu Atatürk Stadyumunda oynanan mücadeleyi lider Ümraniyespor, İbrahim Akdağ’ın 73. Dakikada kaydettiği golle 1-0 kazandı. Deplasmanda aldığı galibiyetle 3 puanını hanesine yazdıran Ümraniyespor puanını 38’e çıkararak liderliğini korudu. Boluspor ise 27 puanda kalarak 7.sıraya geriledi.

19.HAFTADAN NOTLAR

1.Ligin 19.haftasında oynanan 9 mücadelenin 5’ini ev sahibi takım kazanırken, 3 mücadeleyi deplasman kazımı kazandı. 1 maç ise eşitlikle sona erdi. Oynanan mücadelelerde toplam 18 gol kaydedildi. Bu gollerin 9’unu ev sahibi takımlar kaydederken, kalan 9 golü de deplasman takımları kaydetti. Ligin 19.haftasında berabere biten tek maç Adanaspor ile Akın Çorap Giresunspor arasında oynandı. Adana’da oynanan mücadele 1-1 sona erdi. Haftanın en farklı sonucun ve en çok gol atılan maç Gaziantepspor ile Gazişehir Gaziantep arasında oynandı. Gaziantep derbisini 4-0 Gazişehir Gaziantep FK kazandı.haftanın sürpriz maçı ise MKE Ankaragücü ile Altınordu arasında oynandı. Ankara’da oynanan mücadeleyi Altınordu 2-0 kazandı. bu hafta oynanan maçlarda 7 takım gol kaydedemedi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Eskişehirspor, GrandmedıcalManisaspor, MKE Ankaragücü, Adana Demirspor, Boluspor ve Gaziantepspor gol atamayan takımlar oldu.

PUAN FARKLARI

Boluspor’un lider Ümraniyespor ile puan farkı 11’e, 2.sırada yer alan Çaykur Rizespor ile fark 10 puana çıktı. 3.sıradaki MKE Ankaragücü ile 8 puan, 4.sıradaki Akın Çorap Giresunspor ile arada 4 puan farkı var. 5. sıradaki BalıkesirsporBaltok ve 6.sıradaki İstanbulspor ile arada 2 puan var. Kırmızı beyazlılar, 8.sıradaki Adanaspor ile aynı puana sahip. 9.sıradaki Gazişehir Gaziantep FK, 10.sıradaki Altıordu ve 11.sıradaki Elazığspor 26 puana sahipken 27 puana sahip Boluspor ile arasında sadece 1 puan var. Düşme hattında bulunan ve 16.sırada yer alan Denizlispor ile puan farkını 10’a, 17.sırada bulunan Manisaspor ile farkı 16’ya çıkararıken, son sıradaki Gaziantepspor ile arasında 23 puan fark var.

Ümraniyespor: 1.sırada yer alan Ümraniyespor, deplasmandaBoluspor’u 1-0 yenerek puanını 38’e çıkardı ve liderliğini korudu.

Çaykur Rizespor: Sahasında Adana Demirspor’u 1-0 yenen Çaykur Rizespor puanını 37’ye çıkararak bir sıra üstte çıktı ve 2.sıraya yerleşti.

MKE Ankaragücü: Sahasında Altınordu’ya 2-0 yenilen MKE Ankaragücü 35 puanda kaldı. 1 sıra gerileyen Ankaragücü 3.sıraya düştü.

Akın Çorap Giresunspor: Deplasmanda Adanaspor ile 1-1 berabere kalan Giresun takımı puanını 35’e çıkardı ve 4.sıradaki yerini korudu.

Balıkesirspor Baltok: 19.haftanın açılış maçında sahasında BB Erzurumspor’u 2-0 yenen Balıkesirspor, puanını 29’a çıkardı ve 5.sıraya yükseldi.

İstanbulspor: 19.haftanın kapanış maçında Denizlispor’u 2-1 yenen İstanbulspor, puanını 29’a çıkararak 6.sıraya yükseldi.

Boluspor: Sahasında Ümraniyespor’a 1-0 yenilen Boluspor 27 puanda kaldı. 2 sıra gerileyen Boluspor 7.sırada yer aldı.

Adanaspor: Sahasında Akın Çorap Giresunspor ile 1-1 berabere kalan Adanaspor puanını 27’ye çıkararak 8.sıradaki yerini korudu.

Gazişehir Gaziantep FK: Deplasmanda Gaziantepi 4-0 yenen Gazişehir puanını 26’ya çıkardı. 1 basamak üste çıkan Gazişehir Gaziantep 9.sırada yer aldı.

Altınordu: Deplasmanda MKE Ankaragücü’nü 2-0 yenen Altınordu puanını 26’ya çıkardı. 2 basamak yükselen Altınordu 10.sırada yer aldı.

Elazığspor: Sahasında Esişehirspor’u 1-0 yenen Elazığspor puanını 26’ya çıkardı ve 11.sırada kaldı.

BB Erzurumspor: 19.haftanın açılış maçında deplasmanda Balıkesirspor Baltok’a 2-0 yenilen Erzurum takımı 25 puanda kaldı. 3 basamak düşen Erzurumspor 12.sıraya geriledi.

Samsunspor: Sahasında Grandmedıcal Manisaspor’u 2-0 yenen Samsunspor puanını 22’ye çıkardı ve 13.sıraya yükseldi.

Adana Demirspor: Deplasmanda Çaykur Rizespor’a 1-0 yenilen Adana Demirspor 20 puanda kalarak 14.sırada yükseldi.

Eskişehirspor: Deplasmanda Elazığspor’a 1-0 yenilen Eskişehir takımı 18 puanla 15.sırada kaldı.

Denizlispor: 19.haftanın son maçında deplasmanda İstanbulspor’a 2-1 yenilen Denizlispor 17 puanla 16.sırada kaldı.

Grandmedıcal Manisaspor: Deplasmanda Samsunspor’a 2-0 Manisaspor 11 puanla 17.sırada kaladı.

Gaziantepspor: Sahasında Gazişehir Gaziantep’E 4-0 yenilen Gaziantepspor 4 puanla son sırada yer aldı.

TFF 1. Ligin 19.haftada alınan toplu sonuçlar şu şekilde;

26 Ocak Cuma

18.00: BalıkesirsporBaltok – Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2 – 0

27 Ocak Cumartesi

13.00: Elazığspor – Eskişehirspor: 1 – 0

15.30: Samsunspor – GrandmedıcalManisaspor: 2 – 0

15.30: MKE Ankaragücü – Altınordu: 0 – 2

28 Ocak Pazar

13.00: Çaykur Rizespor – Adana Demirspor: 1 – 0

13.00: Boluspor – Ümraniyespor: 0 – 1

15.30: Adanaspor – Akın Çorap Giresunspor: 1 – 1

15.30: Gaziantepspor – Gazişehir Gaziantep FK: 0 – 4

29 Ocak Pazartesi

18.00: İstanbulspor – Denizlispor:2 – 1