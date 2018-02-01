banner133

banner101

01 Şubat 2018 Perşembe
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • 19.Haftada neler yaşandı ?

    TFF. 1 Lig'de 19. hafta maçları tamamlandı. 19.haftadanın önemli notlarını ve alınan toplu sonuçları siz okuyucularımız için derledik. Oynana maçların ardındanÜmraniyesportopladığı 38 puanla liderliğini korudu.

    01 Şubat 2018 Perşembe 11:38
    Bu haber 81 kez okundu
    19.Haftada neler yaşandı ?
     

    Haber: Semih Baykal

    TFF 1. Ligin 19.haftaya 27 puanla 5.sırada giren Boluspor, 28 Ocak Pazar günü 35 puanla liderlik koltuğunda oturan Ümraniyespor’u konuk etti. Bolu Atatürk Stadyumunda oynanan mücadeleyi lider Ümraniyespor, İbrahim Akdağ’ın 73. Dakikada kaydettiği golle 1-0 kazandı. Deplasmanda aldığı galibiyetle 3 puanını hanesine yazdıran Ümraniyespor puanını 38’e çıkararak liderliğini korudu. Boluspor ise 27 puanda kalarak 7.sıraya geriledi.

    19.HAFTADAN NOTLAR

    1.Ligin 19.haftasında oynanan 9 mücadelenin 5’ini ev sahibi takım kazanırken, 3 mücadeleyi deplasman kazımı kazandı. 1 maç ise eşitlikle sona erdi. Oynanan mücadelelerde toplam 18 gol kaydedildi. Bu gollerin 9’unu ev sahibi takımlar kaydederken, kalan 9 golü de deplasman takımları kaydetti. Ligin 19.haftasında berabere biten tek maç Adanaspor ile Akın Çorap Giresunspor arasında oynandı. Adana’da oynanan mücadele 1-1 sona erdi. Haftanın en farklı sonucun ve en çok gol atılan maç Gaziantepspor ile Gazişehir Gaziantep arasında oynandı. Gaziantep derbisini 4-0 Gazişehir Gaziantep FK kazandı.haftanın sürpriz maçı ise MKE Ankaragücü ile Altınordu arasında oynandı. Ankara’da oynanan mücadeleyi Altınordu 2-0 kazandı. bu hafta oynanan maçlarda 7 takım gol kaydedemedi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Eskişehirspor, GrandmedıcalManisaspor, MKE Ankaragücü, Adana Demirspor, Boluspor ve Gaziantepspor gol atamayan takımlar oldu.

    PUAN FARKLARI

    Boluspor’un lider Ümraniyespor ile puan farkı 11’e, 2.sırada yer alan Çaykur Rizespor ile fark 10 puana çıktı. 3.sıradaki MKE Ankaragücü ile 8 puan, 4.sıradaki Akın Çorap Giresunspor ile arada 4 puan farkı var. 5. sıradaki BalıkesirsporBaltok ve 6.sıradaki İstanbulspor ile arada 2 puan var. Kırmızı beyazlılar, 8.sıradaki Adanaspor ile aynı puana sahip. 9.sıradaki Gazişehir Gaziantep FK, 10.sıradaki Altıordu ve 11.sıradaki Elazığspor 26 puana sahipken 27 puana sahip Boluspor ile arasında sadece 1 puan var. Düşme hattında bulunan ve 16.sırada yer alan Denizlispor ile puan farkını 10’a, 17.sırada bulunan Manisaspor ile farkı 16’ya çıkararıken, son sıradaki Gaziantepspor ile arasında 23 puan fark var.

    Ümraniyespor: 1.sırada yer alan Ümraniyespor, deplasmandaBoluspor’u 1-0 yenerek puanını 38’e çıkardı ve liderliğini korudu.

    Çaykur Rizespor: Sahasında Adana Demirspor’u 1-0 yenen Çaykur Rizespor puanını 37’ye çıkararak bir sıra üstte çıktı ve 2.sıraya yerleşti.

    MKE Ankaragücü: Sahasında Altınordu’ya 2-0 yenilen MKE Ankaragücü 35 puanda kaldı. 1 sıra gerileyen Ankaragücü 3.sıraya düştü.

    Akın Çorap Giresunspor: Deplasmanda Adanaspor ile 1-1 berabere kalan Giresun takımı puanını 35’e çıkardı ve 4.sıradaki yerini korudu.

    Balıkesirspor Baltok: 19.haftanın açılış maçında sahasında BB Erzurumspor’u 2-0 yenen Balıkesirspor, puanını 29’a çıkardı ve 5.sıraya yükseldi.

    İstanbulspor: 19.haftanın kapanış maçında Denizlispor’u 2-1 yenen İstanbulspor, puanını 29’a çıkararak 6.sıraya yükseldi.

    Boluspor: Sahasında Ümraniyespor’a 1-0 yenilen Boluspor 27 puanda kaldı. 2 sıra gerileyen Boluspor 7.sırada yer aldı.

    Adanaspor: Sahasında Akın Çorap Giresunspor ile 1-1 berabere kalan Adanaspor puanını 27’ye çıkararak 8.sıradaki yerini korudu.

    Gazişehir Gaziantep FK: Deplasmanda Gaziantepi 4-0 yenen Gazişehir puanını 26’ya çıkardı. 1 basamak üste çıkan Gazişehir Gaziantep 9.sırada yer aldı.

    Altınordu: Deplasmanda MKE Ankaragücü’nü 2-0 yenen Altınordu puanını 26’ya çıkardı. 2 basamak yükselen Altınordu 10.sırada yer aldı.

    Elazığspor: Sahasında Esişehirspor’u 1-0 yenen Elazığspor puanını 26’ya çıkardı ve 11.sırada kaldı.

    BB Erzurumspor: 19.haftanın açılış maçında deplasmanda Balıkesirspor Baltok’a 2-0 yenilen Erzurum takımı 25 puanda kaldı. 3 basamak düşen Erzurumspor 12.sıraya geriledi.

    Samsunspor: Sahasında Grandmedıcal Manisaspor’u 2-0 yenen Samsunspor puanını 22’ye çıkardı ve 13.sıraya yükseldi.

    Adana Demirspor: Deplasmanda Çaykur Rizespor’a 1-0 yenilen Adana Demirspor 20 puanda kalarak 14.sırada yükseldi.

    Eskişehirspor:  Deplasmanda Elazığspor’a 1-0 yenilen Eskişehir takımı 18 puanla 15.sırada kaldı.

    Denizlispor: 19.haftanın son maçında deplasmanda İstanbulspor’a 2-1 yenilen Denizlispor 17 puanla 16.sırada kaldı.

    Grandmedıcal Manisaspor: Deplasmanda Samsunspor’a 2-0 Manisaspor 11 puanla 17.sırada kaladı.

    Gaziantepspor: Sahasında Gazişehir Gaziantep’E 4-0 yenilen Gaziantepspor 4 puanla son sırada yer aldı.

    TFF 1. Ligin 19.haftada alınan toplu sonuçlar şu şekilde;

    26 Ocak Cuma

    18.00: BalıkesirsporBaltok – Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2 – 0

    27 Ocak Cumartesi

    13.00: Elazığspor – Eskişehirspor: 1 – 0

    15.30: Samsunspor – GrandmedıcalManisaspor: 2 – 0

    15.30: MKE Ankaragücü – Altınordu: 0 – 2

    28 Ocak Pazar

    13.00: Çaykur Rizespor – Adana Demirspor: 1 – 0

    13.00: Boluspor – Ümraniyespor: 0 – 1

    15.30: Adanaspor – Akın Çorap Giresunspor: 1 – 1

    15.30: Gaziantepspor – Gazişehir Gaziantep FK: 0 – 4

    29 Ocak Pazartesi

    18.00: İstanbulspor – Denizlispor:2 – 1

    Anahtar Kelimeler: TFF., 1, Ligde, 19., Hafta

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel CHP 36. Olağan Kurultayına doğru
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR ANLAYANA
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Akşener’in Bolu Çıkartması
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR KAYIP BİR NESİL VE KÜTÜPHANELER
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR BOLUSPOR - İZMİR BELEDİYE BASKETBOL
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Olmadı Sait Hoca (ANALİZ)
  • Gürkan Dura Gürkan Dura KARAFIRTINA MÜSABAKAYA DAMGASINI VURDU
  • Aydın Hitit Aydın Hitit BURAK ASAN
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Vicdani Değerlerin Çelişmesi
  • İlhami Candemir İlhami Candemir TİTANİK
  • ÖMER ERU ÖMER ERU SANATTA BİREYSELLİK VE TOPLUMSALLIK
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ MERAL AKŞENER’İ DİNLERKEN
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ Dört mevsimin şehri “ nden …
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Akşener İyi Parti İl Başkanlığını Açtı
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu BU İŞ ŞAKAYA GELMEZ!
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Bolu ve Mutfak Kültürü “
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu YAŞAYAN ÖLÜLER ÇAĞI
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım TESEV'den ayrılma girişimi ve Kemal Kılıçdaroğlu
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
  • Suat Tosun Suat Tosun KIŞIN KUŞLARI BESLEMEK DOĞRU MU ?
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir İletişim, sohbet, bilgi alışverişi
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur GÖLCÜK TABİAT PARKI MİLLETİN OLARAK KALMALIDIR
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar GERÇEKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Bölgesel Zayıflama Var Mıdır? Doğrusu Nedir?
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Makinist Makinist Allah aşkına medeniyet götürmeyin
  • Nihal Eker Nihal Eker SEVGİNİN DİLİ
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Her takıma böyle bir Hanna lazım
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner137

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129