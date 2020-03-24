1.Lig 20 takımlı olsun

Haber: C.Kutay Aykan

Eskişehir hocası Mustafa Özer, bu sezon küme düşmenin kalkması gerektiğini belirtti. UEFA'nın bu sezon için Finansal Fair-Play'i kaldıracağını söyleyen Özer, "Sezon başında 9 puanımız silinmeseydi şu anda 26 puanla 15. sırada olacaktık. Devre arasında da yabancılarımız gitmeyecekti. UEFA, FFP'yi kaldırıyorsa ve bizim cezalarımız silinmiyorsa o zaman küme düşme kaldırılmalı. Belki hem Süper Lig hem de TFF 1. Lig 20 takımla oynanır. İngiltere dünyanın en iyi ligi değil mi? 20 takımla kalite de artar. Daha çok maç oynanırsa bu sezon edilen zarar gelecek sezon karşılanır. Bu işten hem yayıncı kuruluş hem de kulüpler kazanır. Aynı zamanda taraftarlar da tatmin olur" diye konuştu.