1.Lig Transfer Hattı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Adana Demirspor Chedjou ile anlaştı

Adana Demirspor, Aurelien Chedjou ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Adana Demirspor, bir dönem Galatasaray forması giyen Aurelien Chedjou ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Külüp Başkanı Murat Sancak, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, " Sevgili Adana Demirspor taraftarı , değerli futbolcu Aurelien Chedjou ile 1+1 yıllık anlaşmış bulunmaktayız." ifadelerini kullandı.

Altay'dan orta sahaya takviye

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Yekta Kurtuluş ve Adrien Regattin'i kadrosuna dahil etti. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, orta saha oyuncuları Yekta Kurtuluş ve Adrien Regattin ile birer yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Futbola İzmirspor'da başlayan 34 yaşındaki Yekta Kurtuluş, Kasımpaşa, Galatasaray ve Sivasspor'dan sonra Antalyaspor'da forma giydi. Tecrübeli futbolcu Süper Lig'de 219, TFF 1. Lig'de 28 ve TFF 2. Lig'de ise 71 maça çıktı. Türkiye kariyerinde Ankaraspor ve Akhisarspor'da mücadele eden 29 yaşındaki Regattin, ligde ve kupada 103 müsabakada 14 gol kaydetti.

Yunus Akgün imzaladı

TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor, Galatasaray'dan kiraladığı 20 yaşındaki forvet oyuncusu Yunus Akgün'le sözleşme imzaladı. Genç oyuncu, 10 numara ve sağ kanat mevkilerinde de görev yapabiliyor. Adana ekibinden yapılan açıklamada, "Takımımız Galatasaray’dan 20 yaşındaki Yunus Akgün’ü bir yıllığına kiralamıştır" ifadeleri kullanıldı. Galatasaray formasıyla geçen sezon 5 Süper Lig ve 2 de Türkiye Kupası maçında forma giyen genç oyuncu, 1 gol kaydetti. Geçen sezon Türkiye Ligi U19 Elit A ve UEFA Gençlik Ligi'nde ise sarı-kırmızılı formayla 24 karşılaşmaya çıkan Yunus Akgün, 12 gol atıp, 10 da asist yaptı. Yunus Akgün’ün Galatasaray ile olan sözleşmesi Haziran 2024’de sona erecek.