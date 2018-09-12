HABER:Gökhan Aksoy

Spor Toto 1.Ligde 5’inci, 6’ıncı, 7’inci, 8’inci ve 9’uncu haftaların müsabaka programları belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göreBoluspor’un bu hafta sahasında oynayacağı karşılaşma 16 Eylül Pazar günü saat 17:00’de başlayacak.

1. Lig'de beş haftalık müsabaka programı şu şekilde:

5. HAFTA

14 Eylül Cuma:

20.00 Giresunspor-AfjetAfyonspor (Giresun Atatürk)

15 Eylül Cumartesi:

17.00 İstanbulspor-Adanaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Adana Demirspor-Hatayspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

16 Eylül Pazar:

17.00 Kardemir Karabükspor-Osmanlıspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

17.00 Boluspor-Altay (Bolu Atatürk)

20.00 Gazişehir Gaziantep-Altınordu (Gaziantep)

20.00 Denizlispor-Eskişehirspor (Denizli Atatürk)

17 Eylül Pazartesi:

20.00 BalıkesirsporBaltok-Ümraniyespor (Balıkesir Atatürk)

20.00 Gençlerbirliği-Tetiş Yapı Elazığspor (Stat açıklanmadı)

6. HAFTA

21 Eylül Cuma:

19.00 Altınordu-Adana Demirspor (Bornova)

19.00 Osmanlıspor-Denizlispor (Osmanlı)

22 Eylül Cumartesi:

14.00 Hatayspor-İstanbulspor (Antakya Atatürk)

14.00 Ümraniyespor-Gençlerbirliği (Ümraniye Belediyesi)

19.30 Tetiş Yapı Elazığspor-Kardemir Karabükspor (Elazığ Atatürk)

19.30 Adanaspor-Boluspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

23 Eylül Pazar:

16.30 Eskişehirspor-Gazişehir Gaziantep (Yeni Eskişehir)

19.30 AfjetAfyonspor-BalıkesirsporBaltok (Zafer)

19.30 Altay-Giresunspor (İzmir Atatürk)

7. HAFTA

29 Eylül Cumartesi:

14.00 Hatayspor-Altınordu (Antakya Atatürk)

14.00 Denizlispor-Tetiş Yapı Elazığspor (Denizli Atatürk)

19.30 Kardemir Karabükspor-Ümraniyespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

30 Eylül Pazar:

14.00 İstanbulspor-Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.30 BalıkesirsporBaltok-Altay (Balıkesir Atatürk)

19.30 Gençlerbirliği-AfjetAfyonspor (Stat açıklanmadı)

19.30 Adana Demirspor-Eskişehirspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

1 Ekim Pazartesi:

19.00 Giresunspor-Adanaspor (Giresun Atatürk)

19.00 Gazişehir Gaziantep-Osmanlıspor (Gaziantep)

8. HAFTA

5 EkimCuma:

19.00 Altay-Gençlerbirliği (İzmir Atatürk)

19.00 Eskişehirspor-Hatayspor (Stat açıklanmadı)

6 EkimCumartesi:

14.00 Ümraniyespor-Denizlispor (Ümraniye Belediyesi)

14.00 AfjetAfyonspor-Kardemir Karabükspor (Zafer)

19.30 Altınordu-İstanbulspor (Bornova)

7 Ekim Pazar:

14.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Gazişehir Gaziantep (Elazığ Atatürk)

16.30 Boluspor-Giresunspor (Bolu Atatürk)

19.30 Adanaspor-BalıkesirsporBaltok (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

19.30 Osmanlıspor-Adana Demirspor (Osmanlı)

9. HAFTA

19 Ekim Cuma:

19.00 Denizlispor-AfjetAfyonspor (Denizli Atatürk)

20 Ekim Cumartesi:

14.00 Gençlerbirliği-Adanaspor (Stat açıklanmadı)

19.30 Gazişehir Gaziantep-Ümraniyespor (Gaziantep)

19.30 BalıkesirsporBaltok-Boluspor (Balıkesir Atatürk)

21 Ekim Pazar:

14.00 Hatayspor-Osmanlıspor (Antakya Atatürk)

16.30 Kardemir Karabükspor-Altay (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

19.30 İstanbulspor-Giresunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

22 Ekim Pazartesi:

19.00 Adana Demirspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Altınordu-Eskişehirspor (Bornova)