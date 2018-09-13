HABER:S.Özge Yücel

Spor Toto 1. Lig'de 5. hafta heyecanı yarın oynanacak Giresunspor-Afjet Afyonspor karşılaşmasıyla başlayacak.Giresun Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmanın başlangıç saati 20.00.Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 5. haftanın maç programı şöyle:

14 Eylül Cuma:

20.00 Giresunspor-Afjet Afyonspor (Giresun Atatürk)

15 Eylül Cumartesi:

17.00 İstanbulspor-Adanaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Adana Demirspor-Hatayspor (5 Ocak Fatih Terim)

16 Eylül Pazar:

17.00 Boluspor-Altay (Bolu Atatürk)

17.00 Kardemir Karabükspor-Osmanlıspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

20.00 Gazişehir Gaziantep-Altınordu (Gaziantep)

20.00 Denizlispor-Eskişehirspor (Denizli Atatürk)

17 Eylül Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Tetiş Yapı Elazığspor (Yeni Eskişehir)

20.00 Balıkesirspor Baltok-Ümraniyespor (Balıkesir Atatürk)