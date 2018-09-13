HABER:S.Özge Yücel
Spor Toto 1. Lig'de 5. hafta heyecanı yarın oynanacak Giresunspor-Afjet Afyonspor karşılaşmasıyla başlayacak.Giresun Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmanın başlangıç saati 20.00.Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 5. haftanın maç programı şöyle:
14 Eylül Cuma:
20.00 Giresunspor-Afjet Afyonspor (Giresun Atatürk)
15 Eylül Cumartesi:
17.00 İstanbulspor-Adanaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.00 Adana Demirspor-Hatayspor (5 Ocak Fatih Terim)
16 Eylül Pazar:
17.00 Boluspor-Altay (Bolu Atatürk)
17.00 Kardemir Karabükspor-Osmanlıspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
20.00 Gazişehir Gaziantep-Altınordu (Gaziantep)
20.00 Denizlispor-Eskişehirspor (Denizli Atatürk)
17 Eylül Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Tetiş Yapı Elazığspor (Yeni Eskişehir)
20.00 Balıkesirspor Baltok-Ümraniyespor (Balıkesir Atatürk)
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