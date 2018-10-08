Haber: Gönül Olutürk

Haftaya 19 puanla 2 sırada giren Boluspor evinde 2 puan kaybetmesine rağmen en yakın takipçisi Adana Demirspor'un Osmanlıspor'a yenilmesi ile aradaki puyan farkını 4'e çıkarttı. Kırmızı beyazlı ekip lider Gençlerbirliği ile 2 olan puan farının 4'e çıkmasına ise engel olmadı.

İşte haftanın sonuçları puan durumu ve 9. haftanın programı;

Altay 0 – 1 Gençlerbirliği

Eskişehirspor 0 – 3 Hatayspor

Afjet afyonspor 5 - 0 Kardemir Karabükspor

Ümraniyespor 3 – 0 Denizlispor

Altınordu A.Ş. 1 – 1 İstanbulspor A.Ş.

Tetiş Yapı Elazığspor 0 – 5 Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü

Boluspor 1 – 1 Giresunspor

Osmanlıspor Futbol Kulübü 1 – 0 Adana Demirspor

Adanaspor A.Ş. 2 – 1 Balıkesirspor Baltok