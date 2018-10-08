Haber: Gönül Olutürk
Haftaya 19 puanla 2 sırada giren Boluspor evinde 2 puan kaybetmesine rağmen en yakın takipçisi Adana Demirspor'un Osmanlıspor'a yenilmesi ile aradaki puyan farkını 4'e çıkarttı. Kırmızı beyazlı ekip lider Gençlerbirliği ile 2 olan puan farının 4'e çıkmasına ise engel olmadı.
İşte haftanın sonuçları puan durumu ve 9. haftanın programı;
Altay 0 – 1 Gençlerbirliği
Eskişehirspor 0 – 3 Hatayspor
Afjet afyonspor 5 - 0 Kardemir Karabükspor
Ümraniyespor 3 – 0 Denizlispor
Altınordu A.Ş. 1 – 1 İstanbulspor A.Ş.
Tetiş Yapı Elazığspor 0 – 5 Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü
Boluspor 1 – 1 Giresunspor
Osmanlıspor Futbol Kulübü 1 – 0 Adana Demirspor
Adanaspor A.Ş. 2 – 1 Balıkesirspor Baltok
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