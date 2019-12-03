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1.Ligde Haftanın Görünümü

TFF 1. Lig'in 13. haftası, yapılan tek maçla sona erdi. Ligin 13. haftanın kapanış maçında Ekol Hastanesi Balıkesirspor, lider Hatayspor'u konuk etti.

1.Ligde Haftanın Görünümü

Haber: N.Halid Altundal

Mücadeleyi 1-0 kazanan Hatayspor, puanını 27'ye çıkartarak liderliğini devam ettirdi. Haftayı galibiyetle kapatan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Bursaspor da zirve takibini sürdürdü.

- Haftanın sonuçları

Ligin 13. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

İstanbulspor-Fatih Karagümrük: 4-0

Keçiörengücü-Altınordu: 2-1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Osmanlıspor: 2-0

Adanaspor-Bursaspor: 2-3

Cesar Grup Ümraniyespor-Akhisarspor: 2-2

Giresunspor-Adana Demirspor: 1-0

Boluspor-Ekol Göz Menemenspor: 2-2

Altay-Eskişehirspor: 1-1

Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Hatayspor: 0-1

Esra Perçin

Esra Perçin

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