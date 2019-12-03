1.Ligde Haftanın Görünümü

Haber: N.Halid Altundal
Mücadeleyi 1-0 kazanan Hatayspor, puanını 27'ye çıkartarak liderliğini devam ettirdi. Haftayı galibiyetle kapatan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Bursaspor da zirve takibini sürdürdü.
- Haftanın sonuçları
Ligin 13. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
İstanbulspor-Fatih Karagümrük: 4-0
Keçiörengücü-Altınordu: 2-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Osmanlıspor: 2-0
Adanaspor-Bursaspor: 2-3
Cesar Grup Ümraniyespor-Akhisarspor: 2-2
Giresunspor-Adana Demirspor: 1-0
Boluspor-Ekol Göz Menemenspor: 2-2
Altay-Eskişehirspor: 1-1
Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Hatayspor: 0-1