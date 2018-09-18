HABER:Gönül Olutürk

Spor Toto 1'inci Lig'in 5'inci haftasında Balıkesir Baltok ile Ümraniyespor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. İlk yarı sonunda sahaya giren Balıkesirsporlu bir taraftarın orta hakem Atilla Karaoğlan'a saldırmasının ardından maç güvenlik gerekçesiyle tatil edildi. Spor Toto 1. Lig’in 5. haftasında Balıkesirspor Baltok ile Ümraniyespor Balıkesir Atatürk stadında karşı karşıya geldi. Müsabakanın 44. dakikasında sahaya giren Balıkesirspor Baltok formalı seyirci hakem Atilla Karaoğlan'a saldırdı. Saldırgan güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Hakem Atilla Karaoğlan maçın ikinci yarısına çıkmadı. Maçı tatil ettiğini açıkladı. Öte yandan hakemin aldığı darbe nedeniyle buz tedavisi gördüğü belirtildi.