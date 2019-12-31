1.Ligde İlk Yarı Bitti

Haber: N.Halid Altundal
Haftaya lider giren Hatayspor, deplasmanda Bursaspor'a 2-1 kaybetmesine rağmen devre arasına 36 puanla zirvedeki yerini koruyarak girdi. TFF 1. Lig'de 17. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Adanaspor-Fatih Karagümrük: 2-0
Cesar Grup Ümraniyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-2
Bursaspor-Hatayspor: 2-1
Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Osmanlıspor: 1-1
Altınordu-Ekol Göz Menemenspor: 1-0
Boluspor-Eskişehirspor: 1-1
Keçiörengücü-Akhisarspor: 1-0
İstanbulspor-Adana Demirspor: 0-2
Altay-Giresunspor: 0-0