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1.Ligde İlk Yarı Bitti

TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk yarısı, 17. hafta maçlarıyla tamamlandı.

1.Ligde İlk Yarı Bitti

Haber: N.Halid Altundal

Haftaya lider giren Hatayspor, deplasmanda Bursaspor'a 2-1 kaybetmesine rağmen devre arasına 36 puanla zirvedeki yerini koruyarak girdi. TFF 1. Lig'de 17. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Adanaspor-Fatih Karagümrük: 2-0

Cesar Grup Ümraniyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-2

Bursaspor-Hatayspor: 2-1

Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Osmanlıspor: 1-1

Altınordu-Ekol Göz Menemenspor: 1-0

Boluspor-Eskişehirspor: 1-1

Keçiörengücü-Akhisarspor: 1-0

İstanbulspor-Adana Demirspor: 0-2

Altay-Giresunspor: 0-0

Esra Perçin

Esra Perçin

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