1.Lige Gelenler, Ligden Gidenler

Haber: Esra Öztürk

Gençlerbirliği ile Denizlispor süper lige yükselirken, süper ligden Akhisarspor'dan sonra Erzurumspor ve Bursaspor'da Spor Toto 1. lige düşen takımlar oldular. Göztepe, Bursaspor Erzurumspor üçlüsü son hafta maçlarını kazanırlarken, puan üstünlüğü elinde bulunan sarı kırmızılılar süper ligde kalmayı başardılar. Erzurumspor ve Bursaspor Boluspor'un yeni sezondaki rakipleri oldu.

2. ligden gelenler

Spor Toto 1. lige TFF 2. ligden Menemen Belediyespor ve Keçiörengücü doğrudan yükselirlerken, Sakaryaspor Karagümrük ikilisi son bileti almak için mücadele edecek. Spor Toto 1. Ligden Karabükspor, Afyonspor ve Elazığspor veda eden takımlar olmuştu.