1.Ligin “En”leri

Haber: Erdal Tanrıverdi

Galibiyet sayısı yüksekliği bakımından bu iki takımı 6 maçla Erzurumspor, Ümraniyespor, Akhisarspor ve Menemenspor takip etti. Ligde galibiyet sayısı en düşük ekip 1 maçla Adanaspor olurken, İstanbulspor, Boluspor ve Altınordu ekipleri sadece 2 maç kazanabildi.

BERABERLİK EN’LERİ

TFF 1’inci Ligde 12 maçlık süreçte en fazla berabere kalan ekipler 6 maçla Keçiörengücü, Adana Demirspor ve İstanbulspor oldu. Ligde en az beraberliği olan ekipler ise 1 maçla Osmanlıspor ve Eskişehirspor olarak belirlendi. Zirvede yer alan ilk dört takım ise oynadıkları 12 maçın 3’ünü beraberlikle tamamladı.

ESKİŞEHİRSPOR 8 MAÇ KAYBETTİ

Ligin en fazla yenilgi alan ekibi 8 mağlubiyetle Eskişehirspor olurken, bu ekibi 7 yenilgi ile Osmanlıspor, 6 yenilgi ile Boluspor ve Altınordu ekipleri izledi. TFF 1’inci ligin en az yenilgi alan ekipleri ise 2 maçla Hatayspor, Keçiörengücü olarak kaydedildi. Erzurumspor 3 yenilgisi bulunan altı takım arasında yer aldı.

ÜMRANİYESPOR EN GOLCÜ EKİP

12 maçlık periyotta ligin en fazla gol atan ekibi 21 golle Ümraniyespor olurken, bu ekibi 18 golle Karagümrük, 17 golle Hatayspor, Bursaspor, altay ve İstanbulspor, 16 golle Adana Demirspor takip etti. Ligin en az gol kaydeden ekibi ise 9 golle Keçiörengücü oldu. Kalesinde 25 gol gören Eskişehirspor en fazla golü ağlarından çıkaran ekip olurken, bu ekibi 21 golle Osmanlıspor izledi.

İÇ SAHADA BALIKESİRSPOR ÖNDE

TFF 1’inci Ligde iç saha puan sıralamasında 16 puan ve gol Averajıyla Balıkesirspor ilk sırada yer alırken, bu ekibi aynı puanla Bursaspor ve Hatayspor takip etti. 14 puanlı üç takımdan Ümraniyespor 4, Akhisarspor 5, Erzurumspor 6’ıncı sırada yer buldu. İç sahada en fazla galip gelen üç takım 5 maçla Balıkesirspor, Bursaspor ve Hatayspor, en fazla beraberlik alan ekip 5 maçla Adanaspor, en fazla yenilen takımlar 3 maçla Eskişehirspor, Altay, Menemenspor ve Karagümrük olarak belirlendi. İç sahanın en golcü ekibi 13 golle Ümraniyespor olurken Altay sadece 4 gol atabildi.

TFF 1. LİG DEPLASMAN EN’LERİ

Ligde deplasman maçları puan sıralamasında Menemenspor 13 puanla liderliğini sürdürdü. 12 puanlı Karagümrük 2, 8 puanlı iki takımdan Altay 3, Hatayspor 4, 7 puanlı dört takımdan Adana Demirspor 5, Akhisarspor 6, Erzurumspor 7, Ümraniyespor ise 8’inci sırayı aldı. Deplasmanda en fazla galip gelen ekip 4 maçla Ümraniyespor olurken Adanaspor, Giresunspor, Altınordu, Balıkesirspor, Boluspor ve Keçiörengücü deplasman galibiyetine hasret takımlar olarak sıralandı.

DIŞ SAHANIN EN GOLCÜ EKİPLERİ

Ligde deplasmanda en fazla beraberlik alan ekipler 4 maçla Adana Demirspor ve Keçiörengücü olurken, Osmanlıspor ve Keçiörengücü deplasman maçlarında beraberlikleri bulunmayan 2 takım olarak kaydedildi. Dış sahanın en golcü ekibi 13 golle Altay, en fazla sayıda golü ağlarında bulan ekibi ise 15 golle Eskişehirspor olarak bildirildi.