banner128

banner101

26 Ocak 2017 Perşembe
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • 2-0'dan maç verdiler

    Bolu Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, 17.hafta mücadelesinde deplasmanda Karayolları takımına 2-0 öne geçtiği 3-2 mağlup oldu.

    26 Ocak 2017 Perşembe 14:48
    Bu haber 37 kez okundu
    2-0'dan maç verdiler

    Haber: Ceylan Beykoz

    Geçtiğimiz hafta içerde lider İlbank takımını 3-0 yenen Bolunun Sultanları, ligdeki önemli maçlardan birinde Karayolları ile deplasmanda karşılaştı. Mücadele Ankara Başkent Spor Salonu'nda oynandı. Maça iyi başlayan ekibimiz başa baş bir mücadelenin ardından ilk seti 25-22 aldı ve 1-0 öne geçti. 2.sette rakibine oranla çok daha iyi bir oyun ortaya koyan Bolu Belediyespor bu bölümde de 25-18'lik set sonucu ile durumu 2-0'a getirdi.  3.setin sonunda maçı kazanmaya çok yaklaşan temsilcimiz basit hatalarla seti verdi. Durum 2-1'e geldi. Karayolları 4.sette daha etkili olunca skora 25-19 ile dengeyi getirdi: 2-2. Maç 5.sete uzarken kıyasıya mücadeleye sahne olan oyunda 15-13 üstünlükle seti alan Karayolları maçtan da 3-2 galip ayrılan takım oldu. Temsilcimiz bu sonuçla haftayı 1 puanla kapattı. Temsilcimiz 18.haftada 29 Ocak Pazar günü saat 15.00'te Karaçayır Spor Salonu'nda ligin zayıf ekibi TVF Spor Lisesi'ni konuk edecek.

     

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Belediyespor, Bayan, Voleybol, Takımı

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Çocuk Kokmak…
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK SUİKAST
  • Nihal Eker Nihal Eker YOKLUK
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Yabancı göçler durdurulmalıdır
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR HAYIRLARIN EFENDİSİ İZZET BABAMIZ
  • Makinist Makinist Bank Asya için satılık
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bolu İli ve İlçelerİ Kurumları“EMITT2017” de mi?..
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Nelere Odaklanmalıyız!
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Bolu Bütün Şehir Olmamalı(2)!
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Vurun Kahpeye
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ MEDENİ İSLÂM – BEDEVİ İSLÂM
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR ANAYASA REFERANDUMUNA DOĞRU. (2)
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Dünden Bugüne
  • Aydın Hitit Aydın Hitit II. YARI
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş KÖMÜR ÇOCUKLARI
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Tuvalet Eğitimi
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Bolu Kışından Enstantaneler
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER DİNLEME, ANLAMA, DENEYİM ÜZERİNE..
  • ÖMER ERU ÖMER ERU Kahraman Fethi ölmedi
  • Suat Tosun Suat Tosun KÜRESEL ISINMAYI ÖNLEYİCİ ÜMİT VAR SENARYOLAR
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu HZ. MEVLANA ESİNTİSİ
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar BOLU’NUN ÇOCUKLARI HAKETTİKLERİ YERDE DEMİŞ BİRİSİ, ÖBÜRLERİNE ÇOCUĞU ANLATSA DA BİLSEK!!!
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur KARDELEN KÜLTÜR VE SANAT SARAYINA KAVUŞACAK MIYIZ?
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129