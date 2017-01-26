Haber: Ceylan Beykoz

Geçtiğimiz hafta içerde lider İlbank takımını 3-0 yenen Bolunun Sultanları, ligdeki önemli maçlardan birinde Karayolları ile deplasmanda karşılaştı. Mücadele Ankara Başkent Spor Salonu'nda oynandı. Maça iyi başlayan ekibimiz başa baş bir mücadelenin ardından ilk seti 25-22 aldı ve 1-0 öne geçti. 2.sette rakibine oranla çok daha iyi bir oyun ortaya koyan Bolu Belediyespor bu bölümde de 25-18'lik set sonucu ile durumu 2-0'a getirdi. 3.setin sonunda maçı kazanmaya çok yaklaşan temsilcimiz basit hatalarla seti verdi. Durum 2-1'e geldi. Karayolları 4.sette daha etkili olunca skora 25-19 ile dengeyi getirdi: 2-2. Maç 5.sete uzarken kıyasıya mücadeleye sahne olan oyunda 15-13 üstünlükle seti alan Karayolları maçtan da 3-2 galip ayrılan takım oldu. Temsilcimiz bu sonuçla haftayı 1 puanla kapattı. Temsilcimiz 18.haftada 29 Ocak Pazar günü saat 15.00'te Karaçayır Spor Salonu'nda ligin zayıf ekibi TVF Spor Lisesi'ni konuk edecek.