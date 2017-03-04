Mücadele öncesi 3 otobüs Eskişehirsporlu taraftarların bir bölümü içeri giremedi ve şehir dışına çıkarıldı.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Süleyman Abay, Gökmen Olgaç, Mehmet Yıldırım, Serdar Akkaçoğlu

Boluspor: Soner, Alim, Poepon, Ramazan, Guido (77.dk.Kadir), Abdülkadir, Fatih Nurullah (30.dk.Furkan), Andre Santos, Hakan, Yusuf Emre, Jansen

Eskişehirspor: Boffin, Hasan Hüseyin (73.dk.Dorukhan), Meye, Ofoedu (85.dk.Kaan), Bilal Aziz, Aykut, Hakan, Hürriyet, Kamil Ahmet, Uğur (46.dk.Ramazan), Bruno

Goller: 6.dk.Bruno, 36.dk.Ofoedu (Eskişehirspor), 8.dk. (Poepon), 34.dk.Guido (Boluspor)

Sarı Kartlar: 25.dk.Fatih Nurullah (Boluspor), 33.dk.Kamil Ahmet (Eskişehirspor)

Kırmızı Kart: 86.dk.Kamil Ahmet (Eskişehirspor)

Maçtan Dakikalar

5.dakika: Fatih Ofoedu’yu indirdi, hakem penaltı noktasını gösterdi.

6.dakika (GOL): Bruno yerde vuruşla takımını öne geçirdi: 0-1

8.dakika: (GOOLL): Santos frikik atışını kullandı. Poepon güzel bir kafa vuruşuyla skoru eşitledi.

11.dakika: Rakiplerini birer birer geçen Anco Jansen sert vurdu, top üstten auta gitti.

34.dakika: (GOOLL): Yusuf Emre frikik atışını kullandı. Boş durumda bulunan Guido mükemmel bir kafa vuruşu ile Boluspor’u öne geçirdi: 2-1.

36.dakika (GOL): Savunma arkasına sarkan Ofoedu yerden bir vuruşla skoru dengeledi: 2-2.

45.dakika: Poepon gelişen atakta boş pozisyonda ayağını sokamayınca savunma topu kornere gönderdi. Maçın ilk yarısı 2-2 eşitlikle tamamlandı.

72.dakika: Bruno cezasahası dışından çok sert vurdu, top az farkla üstten auta gitti.

76.dakika: Bilal Aziz’in ortasına Hakan yükseldi, top az farkla auta gitti.

80.dakika: Meye’nin cezasahası dışından güzel plasesini Soner son anda kornere çeldi.

83.dakika: Poepon bomboş pozisyonda topu kaleciye nişanladı ve Boluspor çok net bir golden oldu.

88.dakika: Alim boş durumda kafayı vurdu, top az farkla yandan auta gitti. Mücadele 2-2 bitince 2 takım da sahadan 1’er puan aldı.