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04 Mart 2017 Cumartesi
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    • 2-2 berabere bitti

    TFF 1.Lig 23.Hafta mücadelesi Boluspor Eskişehirspor’u konuk etti. Heyecan fırtınası içinde geçen maç 2-2 biterken Boluspor net golleri kaçırınca 1 puana razı oldu.

    04 Mart 2017 Cumartesi 14:21
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    2-2 berabere bitti
     

    Mücadele öncesi 3 otobüs Eskişehirsporlu taraftarların bir bölümü içeri giremedi ve şehir dışına çıkarıldı.

    Stat: Bolu Atatürk

    Hakemler: Süleyman Abay, Gökmen Olgaç, Mehmet Yıldırım, Serdar Akkaçoğlu

    Boluspor: Soner, Alim, Poepon, Ramazan, Guido (77.dk.Kadir), Abdülkadir, Fatih Nurullah (30.dk.Furkan), Andre Santos, Hakan, Yusuf Emre, Jansen

    Eskişehirspor: Boffin, Hasan Hüseyin (73.dk.Dorukhan), Meye, Ofoedu (85.dk.Kaan), Bilal Aziz, Aykut, Hakan, Hürriyet, Kamil Ahmet, Uğur (46.dk.Ramazan), Bruno

    Goller: 6.dk.Bruno, 36.dk.Ofoedu (Eskişehirspor), 8.dk. (Poepon), 34.dk.Guido (Boluspor)

    Sarı Kartlar: 25.dk.Fatih Nurullah (Boluspor), 33.dk.Kamil Ahmet (Eskişehirspor)

    Kırmızı Kart: 86.dk.Kamil Ahmet (Eskişehirspor)

     

    Maçtan Dakikalar

    5.dakika: Fatih Ofoedu’yu indirdi, hakem penaltı noktasını gösterdi.

    6.dakika (GOL): Bruno yerde vuruşla takımını öne geçirdi: 0-1

    8.dakika: (GOOLL): Santos frikik atışını kullandı. Poepon güzel bir kafa vuruşuyla skoru eşitledi.

    11.dakika: Rakiplerini birer birer geçen Anco Jansen sert vurdu, top üstten auta gitti.

    34.dakika: (GOOLL): Yusuf Emre frikik atışını kullandı. Boş durumda bulunan Guido mükemmel bir kafa vuruşu ile Boluspor’u öne geçirdi: 2-1.

    36.dakika (GOL): Savunma arkasına sarkan Ofoedu yerden bir vuruşla skoru dengeledi: 2-2.

    45.dakika: Poepon gelişen atakta boş pozisyonda ayağını sokamayınca savunma topu kornere gönderdi. Maçın ilk yarısı 2-2 eşitlikle tamamlandı.

    72.dakika: Bruno cezasahası dışından çok sert vurdu, top az farkla üstten auta gitti.

    76.dakika: Bilal Aziz’in ortasına Hakan yükseldi, top az farkla auta gitti.

    80.dakika: Meye’nin cezasahası dışından güzel plasesini Soner son anda kornere çeldi.

    83.dakika: Poepon bomboş pozisyonda topu kaleciye nişanladı ve Boluspor çok net bir golden oldu.

    88.dakika: Alim boş durumda kafayı vurdu, top az farkla yandan auta gitti. Mücadele 2-2 bitince 2 takım da sahadan 1’er puan aldı.

     

    Anahtar Kelimeler: TFF, 1.Lig, 23.Hafta, Mücadelesi, Boluspor

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