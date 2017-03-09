Haber: Aysun Beykoz
TFF 1. Lig’in 25, 26 ve 27. hafta karşılaşmaları programı açıklandı. Boluspor bu 3 haftalık süreçte Bolu’da bir de gece maçı oynayacak. 25.hafta sonrası oynanacak 2 milli maç nedeniyle lige 1 hafta ara verilecek. Ligde 25., 26. ve 27.haftaların maç programı şöyle:
25.HAFTA
17 Mart Cuma
18.30: Altınorduspor-Samsunspor
18 Mart Cumartesi
13.00: Ümraniyespor-Bandırmaspor
16.00: Balıkesirspor-M.İdmanyurdu
16.00: Boluspor-Giresunspor
18.30: Manisaspor-E.Y.Malatyaspor
19 Mart Pazar
13.00: G.Antep BŞB-Denizlispor
13.00: Elazığspor-A.Demirspor
16.00: Ş.Urfaspor-Sivasspor
18.30: Eskişehirspor-Göztepespor
17.Hafta Erteleme Maçı
26 Mart Pazar
13.00: Ümraniyespor-Balıkesirspor
26.HAFTA
1 Nisan Cumartesi
13.00: G.Antep BŞB-Boluspor
16.00: Bandırmaspor-Eskişehirspor
16.00: M.İdmanyurdu-Ş.Urfaspor
18.30: E.Y.Malatyaspor-Elazığspor
2 Nisan Pazar
13.00: Sivasspor-Manisaspor
13.00: Denizlispor-Altınorduspor
16.00: A.Demirspor-Ümraniyespor
18.30: Göztepespor-Giresunspor
3 Nisan Pazartesi
18.30: Samsunspor-Balıkesirspor
27.HAFTA
7 Nisan Cuma
18.30: Boluspor-Göztepespor
8 Nisan Cumartesi
13.00: Altınorduspor-G.Antep BŞB
16.00: Ş.Urfaspor-Samsunspor
18.30: Eskişehirspor-A.Demirspor
9 Nisan Pazar
13.00: Ümraniyespor-E.Y.Malatyaspor
13.00: Giresunspor-Bandırmaspor
16.00: Manisaspor-M.İdmanyurdu
18.30: Balıkesirspor-Denizlispor
10 Nisan Pazartesi
18.30: Elazığspor-Sivasspor
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