Haber: Aysun Beykoz



TFF 1. Lig’in 25, 26 ve 27. hafta karşılaşmaları programı açıklandı. Boluspor bu 3 haftalık süreçte Bolu’da bir de gece maçı oynayacak. 25.hafta sonrası oynanacak 2 milli maç nedeniyle lige 1 hafta ara verilecek. Ligde 25., 26. ve 27.haftaların maç programı şöyle:





25.HAFTA





17 Mart Cuma





18.30: Altınorduspor-Samsunspor





18 Mart Cumartesi





13.00: Ümraniyespor-Bandırmaspor





16.00: Balıkesirspor-M.İdmanyurdu





16.00: Boluspor-Giresunspor





18.30: Manisaspor-E.Y.Malatyaspor





19 Mart Pazar





13.00: G.Antep BŞB-Denizlispor





13.00: Elazığspor-A.Demirspor





16.00: Ş.Urfaspor-Sivasspor





18.30: Eskişehirspor-Göztepespor





17.Hafta Erteleme Maçı





26 Mart Pazar





13.00: Ümraniyespor-Balıkesirspor





26.HAFTA





1 Nisan Cumartesi





13.00: G.Antep BŞB-Boluspor

16.00: Bandırmaspor-Eskişehirspor





16.00: M.İdmanyurdu-Ş.Urfaspor





18.30: E.Y.Malatyaspor-Elazığspor





2 Nisan Pazar





13.00: Sivasspor-Manisaspor





13.00: Denizlispor-Altınorduspor





16.00: A.Demirspor-Ümraniyespor





18.30: Göztepespor-Giresunspor





3 Nisan Pazartesi





18.30: Samsunspor-Balıkesirspor





27.HAFTA





7 Nisan Cuma





18.30: Boluspor-Göztepespor





8 Nisan Cumartesi





13.00: Altınorduspor-G.Antep BŞB





16.00: Ş.Urfaspor-Samsunspor





18.30: Eskişehirspor-A.Demirspor





9 Nisan Pazar





13.00: Ümraniyespor-E.Y.Malatyaspor





13.00: Giresunspor-Bandırmaspor





16.00: Manisaspor-M.İdmanyurdu





18.30: Balıkesirspor-Denizlispor





10 Nisan Pazartesi





18.30: Elazığspor-Sivasspor



