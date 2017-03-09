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09 Mart 2017 Perşembe
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    • 2 Cumartesi, 1 Cuma

    TFF 1. Lig 25, 26 ve 27. hafta programı açıklandı . Yapılan açıklamaya göre temsilcimiz Boluspor önümüzdeki 3 haftada 1 maçı Cuma, 2 maçı ise Cumartesi günü oynayacak.

    09 Mart 2017 Perşembe 13:59
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    2 Cumartesi, 1 Cuma

    Haber: Aysun Beykoz

    TFF 1. Lig’in 25, 26 ve 27. hafta karşılaşmaları programı açıklandı. Boluspor bu 3 haftalık süreçte Bolu’da bir de gece maçı oynayacak. 25.hafta sonrası oynanacak 2 milli maç nedeniyle lige 1 hafta ara verilecek. Ligde 25., 26. ve 27.haftaların maç programı şöyle:


    25.HAFTA


    17 Mart Cuma


    18.30: Altınorduspor-Samsunspor


    18 Mart Cumartesi


    13.00: Ümraniyespor-Bandırmaspor


    16.00: Balıkesirspor-M.İdmanyurdu


    16.00: Boluspor-Giresunspor


    18.30: Manisaspor-E.Y.Malatyaspor


    19 Mart Pazar


    13.00: G.Antep BŞB-Denizlispor


    13.00: Elazığspor-A.Demirspor


    16.00: Ş.Urfaspor-Sivasspor


    18.30: Eskişehirspor-Göztepespor


     

    17.Hafta Erteleme Maçı


    26 Mart Pazar


    13.00: Ümraniyespor-Balıkesirspor


     

    26.HAFTA


    1 Nisan Cumartesi


    13.00: G.Antep BŞB-Boluspor

    16.00: Bandırmaspor-Eskişehirspor


    16.00: M.İdmanyurdu-Ş.Urfaspor


    18.30: E.Y.Malatyaspor-Elazığspor


    2 Nisan Pazar


    13.00: Sivasspor-Manisaspor


    13.00: Denizlispor-Altınorduspor


    16.00: A.Demirspor-Ümraniyespor


    18.30: Göztepespor-Giresunspor


    3 Nisan Pazartesi


    18.30: Samsunspor-Balıkesirspor


    27.HAFTA


    7 Nisan Cuma


    18.30: Boluspor-Göztepespor


    8 Nisan Cumartesi


    13.00: Altınorduspor-G.Antep BŞB


    16.00: Ş.Urfaspor-Samsunspor


    18.30: Eskişehirspor-A.Demirspor


    9 Nisan Pazar


    13.00: Ümraniyespor-E.Y.Malatyaspor


    13.00: Giresunspor-Bandırmaspor


    16.00: Manisaspor-M.İdmanyurdu


    18.30: Balıkesirspor-Denizlispor


    10 Nisan Pazartesi


    18.30: Elazığspor-Sivasspor


    Anahtar Kelimeler: TFF, 1., Lig, 25, 26

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