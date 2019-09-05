2 Genç İsim Düzcespor’da

Haber: Aysun Beykoz
Transfer edilen futbolcuların bir bölümünün Düzcespor U19 takımında oynaması bekleniyor. İşte Düzcespor’un Boluspor’dan son transferleri ve futbolculuk kariyerleri.
BURAK GÜMÜŞ KİMDİR ?
1998 Sakarya doğumlu Burak Gümüş futbola bolu Belediyespor’da başladı. Burak Gümüş Bolu Belediyespor ve Boluspor formaları giydi. Orta sahada görev yapan Burak Gümüş 2018-2019 futbol sezonunda Boluspor U21 takımında 29 maçta oynadı.
SELİM VERA YILMAZ KİMDİR ?
2000 Yenimahalle doğumlu Selim Vera Yılmaz futbola Gençlerbirliği’nde başladı. Genç futbolcu Hacettepespor ve Boluspor takımlarında oynadı. Defansta görev yapan Selim Vera Yılmaz geçtiğimiz sezon Boluspor U21 takımında 28maçta oynadı,3 sarı kart gördü.