2 Hakan 2 İmza

İmza töreninde ilk konuşan Başkanı Necip Çarıkcı “Takımımızda eksik hissettiğimiz bir kalecimiz, bir de sol bek ile ilgili daha öncede söylemiştik. Transferin bitimine az bir süre kala daha önce bizde oynamış ve Boluspor’a para kazandıran kardeşimiz Hakan Arslan ile üçüncü kez tekrar bu sene mukavele imzaladık. Hakan zaten Bolu’yu bilen futbolcu kardeşimiz. İnşallah kendisi de 7 sene önce aldığımız Hakan gibi daha tecrübeli şekilde katkı sağlayacak. Daha öncede görüştüğümüz ve alamadığımız Hakan Canbazoğlu kardeşimizde zor transferdi. Ama bunu başardık. İnşallah Hakan burada da aynı şampiyonluğu yaşar. Gökhan kardeşimiz gitti onun yerini Hakan ile dolduracağız. Umutluyuz. Hepimize hayırlı olsun.”

Hakan Arslan “Tekrar dönmeknasip oldu. Mutluyum burada olmaktan dolayı. İki sene önce burada play-off’ta mağlup olarak elenmiştik. İnşallah bu sene şampiyonluk kupasını kaldırmak nasip olur. Ben burada çok iyi arkadaşlıklar biriktirdim. Hala görüştüğüm arkadaşlarım var. Bolu’nun yeri bende her zaman farklı bunu her zaman söylüyorum. O yüzden bu sene şampiyon olarak camiaya iyi bir hediye vermek istiyoruz.”

Hakan Canbazoğlu “Daha önceki yıllarda da görüşmemiz oldu. Nasip bu zamanaymış. İnşallah rabbim bizi, sizleri, hepimizi utandırmasın iyi sonuçlar alıp, güzel birliktelik yakalarız. Hedefimiz en üst seviyede. İlk ikiyse ilk iki. İnşallah sezon sonunda daha farklı şekilde konuşuruz.”