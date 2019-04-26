2 İlçe Bu Maça Kilitlendi

Haber: Gökhan Aksoy

2 takımın taraftarları ve camiaları Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanacak maç için taraftar organizasyonlarını başlattı. İlk olarak Geredespor Kulübü ve Soğuk Cehennem Taraftar Grubu karşılaşma için Pazar günü 12.00’den itibaren Cumhuriyet Meydanından ücretsiz araçlar kaldırılacağını ve maçın ücretsiz olduğunu vurguladı. Soğuk Cehennem grubundan yapılan açıklamada, “Bolu Atatürk Stadında Düştük İnşallah Bolu Atatürk Stadında Çıkacağız...Şampiyonluk İçin GEREDESPOR’umuza Destek İçin GEREDE İçin Herkes Maça...” ifadeleri kullanıldı.

Göynük Cephesi de Hazır

Bu önemli maç için Göynük Belediyespor Kulübü’nden de bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklama şöyle: “2019-2020 Sezonunda Bolumuzu Bölgesel Amatör Ligde temsil edecek takımı belirleyecek olan karşılaşmada takımımız Göynük Belediye Spor Bolu Atatürk Stadyumunda 28 Nisan Pazar günü saat 14:00'da Gerede Spor ile karşılaşıyor. Bu önemli karşılaşmaya takımımıza gönül veren tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz. Saat 11.00’den itibaren Göynük Belediyesi önünden araç kalkacaktır.”

Tribünler Belli Oldu

İl Spor Güvenlik Kurulu’ndan alınan bilgiye göre Geredespor-Göynük Belediyespor maçında Maraton Tribünü Geredespor’a, Kapalı ve Numaralı Tribün ise Göynük Belediyespor taraftarlarına ayrıldı. Karşılaşma Merkez TV’den naklen yayınlanacak.