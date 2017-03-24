Haber: Ceylan Beykoz

Buna göre 2. lig erkekler ve bayanlar final grubu müsabakaları 28 Nisan-2 Mayıs 2017 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. 2.Lig Bayanlar sıralamasında gruplarından gelen ilk 4 takım ( toplamda 8 takım) 2 grupta 4 takımlı olarak müsabakalarını Federasyonunca belirlenecek ilde Tek Devreli Lig usulüne göre oynayacaklar. 2.Lig erkeklerde ise sıralamasında gruplarından gelen ilk 2 takım ( toplamda 8 Takım ) 2 grupta 4 takımlı olarak müsabakalarını Federasyonunca belirlenecek ilde tek devreli lig usulüne göre oynayacaklar. Final grup müsabakaları sonunda alınan puanlara göre yapılan sıralamada 1. Olan takımlar diğer Grubun 2.leri ile çapraz müsabakalar yapar. Galip gelen takımlar final müsabakası, mağlup olan takımlar ise 3.lük-4.lük müsabakası oynamaya hak kazanacak. Final oynayan 2 takım Hentbol 1. Ligine yükselecek.

Grup Müsabakaları 28-30 Nisan 2017

Çapraz Müsabakalar 1 Mayıs 2017

Final 2 Mayıs 2017