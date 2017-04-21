Haber: Esra Öztürk

Alınan bilgiye göre U11 ve U16 liglerinde bugün tam 4 maç futbolseverleri bekliyor. Sentetik 1 Nolu sahada oynanacak olan maçların programı şöyle:

22 Nisan Cumartesi

12.00: E.İ.Kızıkspor-Kıbrıscıkspor (U16/Sentetik 1)

14.00: Kıbrıscıkspor-Boluspor (U11/Sentetik 1)

15.00: Bolu Belediyespor-E.İ.Kızıkspor (U11/Sentetik 1)

U-14 Ligi Şampiyonu Kıbrıscıkspor

11 Mart’ta tarihinde başlayan U-14 Liginde oynanan lig müsabakaları sonucunda mutlu sona namağlup olarak KIBRISCIKSPOR ulaştı. Kıbrıscıkspor ilimizi U-14 Türkiye Şampiyonasında temsil edecek.