Haber: Esra Öztürk

Alınan bilgiye göre amatörde bugün 2 yarın ise tam 4 maç futbolseverleri bekliyor. Sentetik 1 ve Çim sahada oynanacak olan maçların programı şöyle:

1 Nisan Cumartesi

13.00: Kdz.Ereğlispor-Ayazağaspor (U17-Sentetik 1)

15.00: Tepebağ Kültür-Adapazarıspor (U17-Sentetik 1)

2 Nisan Pazar

11.00: Mudurnuspor-Bolu Belediyespor (Çim/Amatör)

13.00: Yeniçağaspor-E.İ.Kızıkspor (Çim/Amatör)

15.00: Göynük Belediyespor-Kıbrıscıkspor (Çim/Amatör)

14.00: Final: A1 – B1 (U17-Sentetik 1)