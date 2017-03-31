Haber: Esra Öztürk
Alınan bilgiye göre amatörde bugün 2 yarın ise tam 4 maç futbolseverleri bekliyor. Sentetik 1 ve Çim sahada oynanacak olan maçların programı şöyle:
1 Nisan Cumartesi
13.00: Kdz.Ereğlispor-Ayazağaspor (U17-Sentetik 1)
15.00: Tepebağ Kültür-Adapazarıspor (U17-Sentetik 1)
2 Nisan Pazar
11.00: Mudurnuspor-Bolu Belediyespor (Çim/Amatör)
13.00: Yeniçağaspor-E.İ.Kızıkspor (Çim/Amatör)
15.00: Göynük Belediyespor-Kıbrıscıkspor (Çim/Amatör)
14.00: Final: A1 – B1 (U17-Sentetik 1)
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