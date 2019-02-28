2 Madalya İle Döndüler

Haber: Gökhan Aksoy

Mengen Belediye Spor Muay-Thai takımı Muay-thai Türkiye Şampiyonasına 4 sporcuyla katılarak İlçemize 2 madalya ile döndü. Turnuvada Eda Ergeldi ile Türkiye ikinciliği gümüş madalya, Ceren Yılmaz ile Türkiye üçüncülüğü bronz madalya kazandılar. Derece alan 2 sporcumuz Emf Cup’ta aldıkları dereceler ile milli takım seçmelerine katılma hakkı kazandılar. Turnuva dönüşü antrenör Ertan Akdoğan ve derece alan sporcular Eda Ergeldi ve Ceren Yılmaz Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut’u makamında ziyarette bulundular. Muaythai Takımını sevinç içerisinde karşılayan Başkan Bulut sporcuları ve antrenörlerini başarılarından dolayı tebrik etti ve çalışmalarını ve azimlerini devam ettirip daha büyük başarıları kovalayacakları inancında olduğunu dile getirerek ödüllerini takdim etti. Antrenör ve sporcular ise her zaman yanlarında duran, kendilerine güvenip desteklerini esirgemeyen Bulut’a teşekkür ederek Turnuva anısına hediye takdim ettiler.