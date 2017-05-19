Haber: Aysun Beykoz

Başta İstanbulspor ve bir çok kulübe oyuncu izleyen Fatih Sarı Hocanın girişimleri ile Boluspor alt yapı takımları ile dostluk maçı oynandı ve Akınsporlu oyuncular Bolusporlu Teknik heyetin beğenisine sunuldular. Oynanan maçlar sonunda Akyazı Akınspor’dan 2 futbolcu Boluspor altyapı teknik heyetinin gözüne girmeyi başararak Bolusporun sezon öncesi kampına davet edildiler. Günün oynanan ilk maçında Akınspor u-14 takımı ile Boluspor u-14 ler karşılaştı. Boluspor ilk yarıyı Mustafa ile 1-0 önde kaparken Akınspor ikinci yarıda Recep ile penaltıdan bulduğu golle skoru berabere getirdi ve maç bu şekilde sonuçlandı. Günün ikinci maçında ise Akyazı Akınspor U17-19 karması ile Boluspor U17-19 karması karşılaştı. Bu maçı Bolu il hakemlerinden İlker Akbayır-Çağlar Tatlı ve Alican Akdağ yönetirken Boluspor mücadeleyi 4-2 kazandı. Goller Tunahan(2), Kerem ve Batuhan’dan geldi. Akınspor’da ise Beytullah ve Serdar takımı adına birer gol kaydettiler. Mücadelede Akınsporlu Efekan’ın kolundan sakatlanması ise tek can sıkan olay olurken sahaya gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı ve yapılan operasyon ile ilk tedavisi yapıldı. Karaçayır tesislerinde oynanan maçlar sonrası hastaneye kaldırılan Efekan Dertli’yi takım olarak ziyaret eden sporcular kendisine geçmiş olsun dileklerinde bulundular.