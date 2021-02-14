Haber: N. Halid Altundal

TFF 1.Ligin 20. haftasında oynanan Altınordu-Beypiliç Boluspor mücadelesinde kırmızı kart gören Bolusporlu futbolcu, Haris Hajdarevic’in yaptığı “kural dışı hareketi” nedeniyle PFDK'ya sevk edilmişti. PFDK’na sevk edilen sevk edilen futbolcu için, “ Beypiliç Boluspor Kulübü futbolcusu Harıs Hajdarevıc'in 07.02.2021 tarihinde oynanan Altınordu-Beypiliç Boluspor TFF 1. Lig müsabakasındaki ‘kural dışı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 08.02.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir” açıklaması yapılmıştı.

Konuyu değerlendiren PFDK, adı geçen futbolcu için, “Boluspor Kulübü sporcusu Haris Hajdarevic'in, 07.02.2021 tarihinde oynanan Altınordu- Boluspor TFF 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına” karar verilmiştir değerlendirmesinde bulundu.