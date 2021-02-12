



TFF 1.Ligin 20. haftasında oynanan Altınordu-BeypiliçBoluspor mücadelesinde kırmızı kart gören Bolusporlu futbolcu, Haris Hajdarevic’in yaptığı “kural dışı hareketi” nedeniyle PFDK'ya sevk edilmişti. PFDK’na sevk edilen sevkedilen futbolcu için, “ BeypiliçBoluspor Kulübü futbolcusu HarısHajdarevıc'in07.02.2021 tarihinde oynanan Altınordu-BeypiliçBolusporTFF 1. Lig müsabakasındaki ‘kural dışı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 08.02.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir” açıklaması yapılmıştı.

Konuyu değerlendiren PFDK, adı geçen futbolcu için, “Boluspor Kulübü sporcusu Haris Hajdarevic'in, 07.02.2021 tarihinde oynanan Altınordu- Boluspor TFF 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına” karar verilmiştir değerlendirmesinde bulundu.