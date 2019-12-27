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2 Takım Taraftarı da Cezalı

Hafta sonunda Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanacak olan Boluspor-Eskişehirspor maçı öncesi 2 takım taraftarlarına da stada girme yasağı geldi.

2 Takım Taraftarı da Cezalı

Haber: Ceylan Beykoz

Boluspor’un Fatih Karagümrük maçında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat dolayısıyla Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafında Maraton Tribünü C Blok’ta yer alan taraftarlara 1 iç saha maçına girmeme cezası verilmişti. Bu taraftarlar Eskişehirspor maçında tribündeki yerlerini alamayacaklar. Diğer yandan Eskişehirspor’un 2 hafta önce İstanbulspor ile deplasmanda oynadığı maçta ise Eskişehirsporlu taraftarların ettiği kötü ve çirkin tezahürat sonrası kırmızı-siyahlı taraftarlara bir dış saha maçına giriş cezası verilmişti. Eskişehirspor’un İstanbul deplasmanına giden taraftarlar Bolu Atatürk Stadyumu’nun Misafir Tribünü’nde yerlerini alamayacaklar. Maçta verilen cezalar sonrası nasıl bir tribün ambiyansı oluşacağı merak ediliyor.

Esra Perçin

Esra Perçin

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