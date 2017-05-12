Haber: Aysun Beykoz

Ş.Urfa’ya içerde kaybederek avantaj kaybeden Boluspor Play-Off yolunda çok kritik bir maça çıkıyor. Kırmızı beyazlılarda Yusuf Emre dışında sakat ve cezalı oyuncunun bulunmaması teknik heyeti mutlu etti. Geçtiğimiz hafta Şans verilmesi halinde Diarra da bu maçta forma giyebilecek. Play-Off çıtasından kopmak istemeyen Boluspor 3 puan alarak son haftaya avantajla girmek istiyor. Kırmızı-beyazlılar hata yapmak istemiyor. Ev sahibi ekip maçı kazanırsa şampiyon olacak. Kazanamazsa son hafta son derece zorlu bir Sivasspor deplasmanı ev sahibini bekliyor.

Santos ve Poepon’a dikkat

Boluspor’da Santos ve Poepon’a bu maçta büyük iş düşecek. TRT Kürdi ve TRT Avaz’dan naklen yayınlanacak mücadelede tribünlerin bu sezonki en yüksek taraftar sayısına ulaşması bekleniyor. Mücadelede ev sahibinden Dialiba 12 golle dikkat edilmesi gereken isim.