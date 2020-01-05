2. Yarı Hazırlıkları Başladı

Haber: Volkan Yılmaz

Sezona yeni hocası 17-18 transferi ile girmesine karşın 17 maçta sadece 13 puan toplayarak ligin en başarısız ekiplerinden biri olan Boluspor ikinci yarıda bir an önce bu kabustan çıkmak istiyor. Ara transfer döneminin yine en hareketli ekibi olan temsilcimiz, 3 yeni ismi kamuoyuna açıkladı. Diğer taraftan Antalya'da kampa giren Boluspor ilk çalışmasını Cuma günü yaptı. İkinci yarıda tüm planlarını ligde kalmak için yapan Boluspor Teknik Direktör Osman Özköylü yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, stretching ile sona erdi. Boluspor haftasonu gerçekleştirilen çift antrenmanlarla ile hazırlıklarını sürdürdü. Cumartesi sabah laktat testinden geçen ekibimiz, akşam antrenmanı ile günü tamamladı. Teknik Direktör Osman Özköylü yönetiminde gerçekleştirilen akşam antrenmanında, ısınmanın ardından 5'e 2 pas ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi. Antrenman gruplar halinde koşu ile devam ederken, dar alan oyunu ve stretching ile sona erdi.