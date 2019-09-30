2 Yeni Yabancı Hakem Daha

Haber: Birol Ertunç

TFFHGD Başkanı Arif Ergün’den alınan bilgiye göre geçtiğimiz yıllarda Bolu’da bir ilke imza atarak ilk yabancı hakem olan Ganalı Muhammed Mübarek bir tabuyu yıkmıştı. Üniversitesi öğrencisi Mübarek’in açtığı kapıdan yeni arkadaşları da girmeye başladı. İl hakemliğine yükselen Andrews Mapuordıt Chol Mayom ve Mahamood Kalongo Sebunya önümüzdeki haftalarda U14-U16 liglerinde çıkacakları yardımcı hakemlik görevleri ile Bolu hakemliğine merhaba diyecekler. Her 2 isim de öğrenciliklerinin yanı sıra hakemlikte elde edecekleri başarılar için şimdiden heyecanlı olduklarını söylediler.