20-25 Milyonluk Bütçe İstiyor

Haber: Aysun Beykoz

Erkan Sözeri, başka takımlarla da çalışması halinde şartının aynı olduğunu kaydederek, şunları kaydetti: "Bu sezon eğer çalışırsam bütün takımlar için geçerli. Eğer şampiyonluğa oynanacaksa ben o takımda çalışırım. Gerekirse sezon başı takım çalıştırmayacağım. Bu ligin şartları da belli. Şampiyonluğa oynayacak takımın 20-25 milyon lira transfer bütçesi olmalı yeterli. Çok uçuk bütçelere gerek yok"dedi. Boluspor da başkan Çarıkcı ise transferde 12 milyonluk bir bütçe yapabileceklerini söylemişti.

Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2019, 10:46