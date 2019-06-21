20-25 Milyonluk Bütçe İstiyor

Boluspor’un gündeminde yer alan teknik direktör Erkan Sözeri, "Başka kulüplerden de teklifler alıyorum. Önceliğim Giresunspor. Salı günü kulüp başkanı Sacit Ali Eren ile bir kez daha görüşeceğim ve durum netleşecek." diye konuştu.

20-25 Milyonluk Bütçe İstiyor

Haber: Aysun Beykoz

Erkan Sözeri, başka takımlarla da çalışması halinde şartının aynı olduğunu kaydederek, şunları kaydetti: "Bu sezon eğer çalışırsam bütün takımlar için geçerli. Eğer şampiyonluğa oynanacaksa ben o takımda çalışırım. Gerekirse sezon başı takım çalıştırmayacağım. Bu ligin şartları da belli. Şampiyonluğa oynayacak takımın 20-25 milyon lira transfer bütçesi olmalı yeterli. Çok uçuk bütçelere gerek yok"dedi. Boluspor da başkan Çarıkcı ise transferde 12 milyonluk bir bütçe yapabileceklerini söylemişti. 

Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2019, 10:46
Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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